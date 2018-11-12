﻿ KNAB: мебель в квартире мэра Юрмалы превышает его годовую зарплату, Mixnews.lv

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Внимание Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) привлекла дорогая мебель, которую председатель юрмальской думы Гатис Трукснис приобрел в свое пользование, на сумму, которая равна и даже превышает его официальный годовой заработок в самоуправлении, и которую он не внес в свою обязательную годовую декларацию чиновника, сообщает skaties.lv со ссылкой на газету Latvijas Avīze.

Согласно документам, попавшим в распоряжение KNAB, осенью 2015 года Трукснис купил для своей квартиры две софы Ashley стоимостью 1814 евро каждая, и еще одну софу этого же бренда за 1393,38 евро, стол Ortanique за 317 евро и буфет Whitesburg за 388 евро. Также мэр Юрмалы приобрел трехместный диван North Shore Dark Brown, за который заплатил наличными 2195 евро.

Ни одну из этих сравнительно дорогих покупок Трукснис не задекларировал.

Расследование показало, что одну из покупок он оформили на имя жены Лолиты, но она сама в KNAB отрицала свое участие в сделке.

Оказалось, что Трукснис использовал данные жены, чтобы "замаскировать" покупку для своих нужд, и об этом свидетельствует тот факт, что на бланке доставки указан его номер телефона.

Еще одну, даже более ценную покупку, Трукснис совершил весной 2016 года, у SIA Persian Art он приобрел ковер, стоимостью 20 000 евро. Это приобретение он тоже не задекларировал. Хотя, как выяснил KNAB, дорогой предмет интерьера был куплен 17 марта 2016 года и его планировалось положить именно в квартиру председателя юрмальской думы.

Те, кто доставлял ковер, заявили представителям KNAB следующее: "ковер отправили в Юрмалу, привезли на подземную стоянку здания, где нас встретил мужчина по имени Гатис", по фотографии они опознали мужчину как Гатиса Труксниса.

Проводя обыск в квартире Труксниса, работники KNAB нашли еще один ковер, стоимость которого пока не известна, но уже установлена, что он куплен в августе 2015 года в торговом центре Spice Home.

Latvijas Avīze отмечает, что согласно задекларированным доходам, в 2016 году Трукснис, как мэр Юрмалы, за год получил зарплату в размере 35 094 евро до уплаты налогов, и чуть больше, чем 24 000 после уплаты налогов. Этих денег хватило бы лишь на покупку ковра.

Газета отмечает, что им так и не удалось выяснить начат ли по этому делу отдельный уголовный процесс или дело было передано Службе госдоходов (СГД).

Программа Nekā personīga канала TV3 ранее уже сообщала, что в период с 2014 по 2016 годы траты Труксниса были плохо соизмеримы с его доходами – он путешествовал в Швейцарию, купил ковер за 17 000 евро и совершил другие большие покупки. Информацию KNAB передал с СГД, а те провели аудит физического лица.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе KNAB попросил Генпрокуратуру начать уголовное преследование Труксниса и предпринимателя Юлия Круминьша за незаконное финансирование партии СЗК. Из информации, которую открыл KNAB, ясно, что Труксниса обвиняют не только в этом, но еще и в подделке документов. KNAB упомянул также, что в этом уголовном деле будет рассматриваться и работа чиновника в ситуации возможного конфликта интересов, и несоблюдение чиновником ограничений на прием подарков, и хранение неразрешенных наркотических веществ, и неполная информация в подаче декларации о доходах должностного лица.

Возможные правонарушения, в которых подозревают Труксниса, при этом не мешают ему сохранять кресло мэра Юрмалы.