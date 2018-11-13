﻿ Гобземс: сразу было ясно, что президент назначит премьером Борданса, Mixnews.lv

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Кандидат на пост премьер-министра от партии KPV LV, депутат 13-го Сейма Алдис Гобземс уверен, что уже в ближайшие дни станет известно, сумеет ли названный президентом на должность премьера Янис Борданс заручиться поддержкой большинства депутатов и предложить состав правительства и сформировать правящую коалицию.

«В принципе меня не удивило, что Вейонис доверил в первом же раунде формирование правительства Бордансу. Политическая логика указывала на это сразу же после первого заседания Сейма, поэтому мы были готовы к такому выбору. Мы будем поддерживать Борданса в формировании правительства. Президент ограничился двумя неделями, но я думаю, что завтра уже будет ясно, сумеет ли лидер НКП сформировать правительство или нет», - сказал Гобземс в эфире радио Baltkom.

Он отметил, что KPV LV является самым серьёзным партнером по формированию правительства для НКП.

«Наша партия сейчас находится в хорошей политической ситуации. Так как это правительство не наше, то у нас не получится выполнить все наши предвыборные обещания, но некоторые из них – вполне. Поэтому мы чувствуем себя спокойно. Готовы себя показать как прагматичного партнера в любом правительстве», - пояснил Гобземс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент решил доверить формирование нового правительства кандидату на пост премьера от Новой консервативной партии Янису Бордансу. Вейонис поставил Бордансу задачу за две недели — до 21 ноября — создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если Борданс не сможет справиться, то президент доверит создание правительства другому кандидату.