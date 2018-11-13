﻿ Гобземс: сразу было ясно, что президент назначит премьером Борданса, Mixnews.lv

Гобземс: сразу было ясно, что президент назначит премьером Борданса (3)

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Политика | 13 ноября 2018 года, 07:36

Кандидат на пост премьер-министра от партии KPV LV, депутат 13-го Сейма Алдис Гобземс уверен, что уже в ближайшие дни станет известно, сумеет ли названный президентом на должность премьера Янис Борданс заручиться поддержкой большинства депутатов и предложить состав правительства и сформировать правящую коалицию.

«В принципе меня не удивило, что Вейонис доверил в первом же раунде формирование правительства Бордансу. Политическая логика указывала на это сразу же после первого заседания Сейма, поэтому мы были готовы к такому выбору. Мы будем поддерживать Борданса в формировании правительства. Президент ограничился двумя неделями, но я думаю, что завтра уже будет ясно, сумеет ли лидер НКП сформировать правительство или нет», - сказал Гобземс в эфире радио Baltkom.

Он отметил, что KPV LV является самым серьёзным партнером по формированию правительства для НКП.

«Наша партия сейчас находится в хорошей политической ситуации. Так как это правительство не наше, то у нас не получится выполнить все наши предвыборные обещания, но некоторые из них – вполне. Поэтому мы чувствуем себя спокойно. Готовы себя показать как прагматичного партнера в любом правительстве», - пояснил Гобземс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент решил доверить формирование нового правительства кандидату на пост премьера от Новой консервативной партии Янису Бордансу. Вейонис поставил Бордансу задачу за две недели — до 21 ноября — создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если Борданс не сможет справиться, то президент доверит создание правительства другому кандидату.

Комментарии 3
Ну, началось44 минуты назад
Так как это правительство не наше, то у нас не получится выполнить все наши предвыборные обещания

Но, как можно было не обещать ?!))))
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Просто Нострадамус какой-то47 минут назад
Гобземс уверен, что уже в ближайшие дни станет известно, сумеет ли названный ...
))))))
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Patriot56 минут назад
Novèlèsim Bordànam izveidot un parlamentà apstiprinàt spècìgu un gudru valdìbu. Bordàns ir godìgs cilvèks, to ir apstiprinàjusi daudzi sabiedrìbà pazìstami cilvèki un ceru, ka vinam uzdosies ieviests mùsu valstì visaptverosu tiesiskumu.
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