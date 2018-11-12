﻿ Слишком щедро! Не переизбранных депутатов предлагают лишить компенсаций, Mixnews.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отмену компенсаций для не переизбранных в Сейм депутатов.

Автором инициативы является искусствовед Яна Кукайне. Она считает, что компенсация для непереизбранных депутатов в размере трех месячных зарплат - это слишком щедро.

По ее мнению, такой порядок предполагает, что депутаты являются группой избранных, которые пользуются привилегиями, не доступными ни в одном другом общественном секторе.

"Это способствует социальному неравенству и дискриминации по отношению к остальной части общества, которая на рынке труда не защищена от прекращения трудовых отношений. Тот факт, что депутаты не переизбраны, является сигналом, что они утратили доверие избирателей, и специальных доплат за это быть не должно. С учетом общего уровня благосостояния населения Латвии выплата таких компенсаций неэтична", - уверена автор инициативы.

Инициатива предусматривает исключение соответствующей нормы из закона об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Как сообщалось, депутатам, не переизбранным в 13-й Сейм, будут выплачены компенсации на сумму 610,4 тыс. евро до уплаты налогов. Единовременное пособие планируется выплатить 66 депутатам, которые не вошли в новый парламент.

Фото: flickr.com