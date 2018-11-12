﻿ Борданс: основные возражения партнеров - госязык в вузах и гражданство детям, Mixnews.lv

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Среди приоритетов нового правительства будут изменения в сфере здравоохранения и финансовая стабильность, сообщил на пресс-конференции номинированный на должность премьера кандидат, лидер Новой консервативной партии Янис Борданс.

Борданс подчеркнул, что всего сейчас удалось достичь договоренности по восьми приоритетам. Среди них он назвал верховенство закона, решение проблемы вопроса Обязательной закупки компонента электроэнергии (ОИК), снижения социального неравенства, образование, перемены в области здравоохранения, вопросы благосостояния, территориальная реформа, а также финансовая стабильность и безопасность.

Борданс подчеркнул, что всего сейчас удалось достичь договоренности по восьми приоритетам. Среди них он назвал верховенство закона, решение проблемы вопроса Обязательного компонента электроэнергии (ОИК) , снижения социального неравенства, образование, изменения в области здравоохранения, вопросы благосостояния, территориальная реформа, а также финансовая стабильность и безопасность. Кроме того, Борданс добавил, что как одну из задач будущего правительства он рассматривает развитие сельского хозяйства.

Борданс отметил, что в понедельник впервые прошла встреча в составе пяти партнеров. Политики обсудили план правительственной декларации, у партнеров не было особых разногласий по приоритетам, но были возражения о некоторых пунктах правительственной декларации, в том числе об употреблении госязыка в вузах и присвоении гражданства Латвии родившимся детям неграждан.

Кандидат в премьеры пока не раскрыл информацию о сферах ответственности в новом правительстве, сославшись на то, что дискуссии об этом еще продолжатся.

Также Борданс указал, что в связи с кризисной ситуацией в Службе неотложной медицинской помощи, на встрече партий во вторник, 13 ноября, будет обсуждаться финансовая ситуация и бюджет государства.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент решил доверить формирование нового правительства кандидату на пост премьера от Новой консервативной партии Янису Бордансу.

Вейонис поставил Бордансу задачу за две недели — до 21 ноября — создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если Борданс не сможет справиться, то президент доверит создание правительства другому кандидату.