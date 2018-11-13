﻿ Это пустые обещания! Партнеры забраковали план работы НКП, Mixnews.lv

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С учетом больших расходов, предусмотренных планом работы формируемого Новой консервативной партией (НКП) Кабинета министров, правительственная декларация должна быть концептуально другой, считает лидер объединения партий "Для развития/За!" Даниэль Павлютс.

После сегодняшней встречи представителей партий он сказал журналистам, что расходы основного и специального госбюджета исчисляются по меньшей мере в 1,7 млрд евро. То есть включенные в предложенный НКП проект декларации правительства обещания невыполнимы, пояснил Павлютс.

Эту ситуацию необходимо решить, поэтому на сегодняшних переговорах партии взяли перерыв до утра среды, 14 ноября.

"Похоже, декларация правительства должна быть концептуально другим документом", - сказал он.

Павлютс считает необходимым фундаментально пересмотреть основы, на которых составляется правительственная декларация.

Председатель Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Райвис Дзинтарс после встречи во вторник тоже сказал журналистам, что в предложение НКП включены невыполнимые обещания.

На их выполнение необходимо 1,7 млрд евро, а ответа на вопрос, где взять эти средства, НКП не дает. Поэтому взять этот документ за основу, чтобы двигаться вперед, чрезвычайно трудно, считает он.

Прогнозировать, удастся ли до 21 ноября договориться о возглавляемом лидером НКП Янисом Бордансом правительстве, Дзинтарс воздержался.

Лидер KPV LV Артус Кайминьш считает, что не следует очень волноваться, если кому-то в переговорах понадобилась пауза. Больше пауз не потребуется, так как партии встретятся завтра утром и используют для переговоров весь день, добавил он.

Как уже сообщалось, сегодня участвующие в переговорах о формировании правительства партии продолжили дискуссии о предстоящих задачах нового правительства с экспертами Министерства финансов.

В настоящее время в переговорах о формировании правительства участвуют пять партий: НКП, KPV LV, "Для развития/За!", Национальное объединение и "Новое Единство". Пока поддержку кандидату в премьеры от НКП Янису Бордансу и его потенциальному кабинету выразила только KPV LV, а "Новое Единство" готово его поддержать на определенных условиях.

Вчера после переговоров с партиями Борданс сообщил, что с потенциальными партнерами достигнута договоренность о восьми приоритетах нового правительства - обеспечение законности, решение проблемы компонента обязательной закупки, уменьшение социального неравенства, образование, перемены в здравоохранении, демографические вопросы, административно-территориальная реформа, а также финансовая стабильность и безопасность.

Фото: flickr.com/Saeima