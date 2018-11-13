﻿ Минобороны: утечек секретной информации в Россию не было, Mixnews.lv

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У Министерства обороны Латвии нет опасений, что в связи с задержанием в Австрии по подозрению в шпионаже отставного полковника в Москву могла быть передана секретная информация о самоходных гаубицах Национальных вооруженных сил (НВС), которые были куплены у Австрии. Об этом сообщил представитель Минобороны Каспар Галкин, пишет Nra.lv.

Он отметил, что ни одно должное лицо оборонного ведомства или НВС, которое могло быть связано с вооружением латвийской армии, не контактировало и не сотрудничало с задержанным в Австрии бывшим военным.

"У нас нет опасений, что в распоряжение России могла попасть некая секретная информация о вооруженных силах или оружии НВС, потому что в проекте покупки самоходных гаубиц не было никакой специфической информации о латвийской армии", - сказал Галкин.

Шпионский скандал в Австрии разгорелся 9 ноября, когда власти объявили, что в штабе армии более 20 лет работал агент российских спецслужб. При этом в Вене отметили, что разоблачению способствовали спецслужбы «дружественной страны». В связи с этим с заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц, который потребовал разъяснений от Москвы. Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.

Напомним, в апреле 2017 года между Министерством обороны Латвии и Министерством обороны и спорта Австрии был подписан двухсторонний договор о закупке 47 самоходных гаубичных систем. Расходы на приобретение одной единицы техники в зависимости от модификации составят от 60 тыс. до 140 тыс. евро.

Гаубицы, которые закупила Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, после чего законсервированы.

Очередная партия закупленных у Австрии самоходных гаубиц прибыла в Латвию в конце сентября.