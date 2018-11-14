﻿ Борданса прокатили: три партии отказались от переговоров о правительстве, Mixnews.lv

Борданса прокатили: три партии отказались от переговоров о правительстве (31)

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Политика | 14 ноября 2018 года, 10:26

Объединение "Для развития/За!", национальное объединение "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK и "Новое Единство» решили выйти из процесса переговоров по формированию правительства с Новой Консервативной партией (НКП)

"Для развития/За!" призывает президента Раймонда Вейониса номинировать другого кандидата в премьеры.

Лидер "Для развития/За!" Даниэль Павлютс разослал членам объединения письмо о том, что "Для развития/За!" выходит из переговоров и кандидат в премьеры Янис Борданс об этом информирован.

ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Новое Единство" также подтвердили, что выходят из переговоров.

Комментарии 31
Янка-пэтриотс2 часа назад
Мальчики не могут поделить песочницу...Кто-нибудь слышал за последнее время какие-нибудь слова о благосостоянии народа, заботе об уровне жизни народа и прочие несущественные вещи? Я не слышал. Многотысячные должники делят тёплые местечки, аборигены следят за ними, шоу продолжается. Латвиеши, как дела?
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а3 часа назад
цирк продолжается
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Коля2 часа назад
Да там придурки все. У Бондарса рожа как у Буратина. Такая наивная. Блаженный блин....
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