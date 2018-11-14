﻿ Борданса прокатили: три партии отказались от переговоров о правительстве, Mixnews.lv

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Объединение "Для развития/За!", национальное объединение "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK и "Новое Единство» решили выйти из процесса переговоров по формированию правительства с Новой Консервативной партией (НКП)

"Для развития/За!" призывает президента Раймонда Вейониса номинировать другого кандидата в премьеры.

Лидер "Для развития/За!" Даниэль Павлютс разослал членам объединения письмо о том, что "Для развития/За!" выходит из переговоров и кандидат в премьеры Янис Борданс об этом информирован.

ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Новое Единство" также подтвердили, что выходят из переговоров.