﻿ Борданс назвал поведение трех партий безответственным, Mixnews.lv

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Сформировать правительство, которое я планировал, уже невозможно, заявил номинированный президентом Латвии на пост премьера кандидат Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс после встречи с президентом Раймондом Вейонисом.

Борданс надеется, что президент будет действовать решительно, хотя во время встречи имя следующего возможного кандидата в премьеры не прозвучало.

Борданс уверен, что решение президента доверить ему формирование правительства не было попыткой первым номинировать кого-то, кому это может не удастся.

"Такого намерения у президента не было", - уверен Борданс.

Решение трех партий выйти из переговоров о формировании правительства он назвал безответственным. Президент тоже был удивлен этим решением, считает Борданс.

НКП продолжит работу в парламенте, подавая пример того, как формировать новую политику, подчеркнул он. На вопрос о готовности НКП работать в парламентской оппозиции Борданс ответил: "Мы будем внимательно следить за развитием ситуации, и тогда примем решение".

Как сообщалось, объединение "Для развития/За!", Национальное объединение и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП и ее кандидат в премьеры Янис Борданс.