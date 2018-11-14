﻿ Президент номинирует нового премьера только после праздников, Mixnews.lv

Политика |

Президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию кандидатуры Яниса Борданса (НКП) на пост премьера и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.

Вейонис подпишет распоряжение, которым его приглашение Бордансу сформировать Кабинет министров будет признано утратившим силу.

Сегодня Борданс известил Вейониса, что не видит возможности сформировать правительство, которое получит поддержку парламентского большинства.

Как сообщалось, объединение "Для развития/За!", Национальное объединение и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП и ее кандидат в премьеры Янис Борданс.

Фото: flickr.com/saeima