﻿ Президент номинирует нового премьера только после праздников, Mixnews.lv

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Президент номинирует нового премьера только после праздников (38)

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Политика | 14 ноября 2018 года, 18:29

Президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию кандидатуры Яниса Борданса (НКП) на пост премьера и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.

Вейонис подпишет распоряжение, которым его приглашение Бордансу сформировать Кабинет министров будет признано утратившим силу.

Сегодня Борданс известил Вейониса, что не видит возможности сформировать правительство, которое получит поддержку парламентского большинства.

Как сообщалось, объединение "Для развития/За!", Национальное объединение и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП и ее кандидат в премьеры Янис Борданс.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 38
Жлобина51 минуту назад
А это пиздёжь из одной комнаты,да ещё и,из одного компа!
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to-51 минуту назад
могу тебее дать сайт, там можешь писать. называется idinakuj.lv
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to-Patriot55 минут назад
идите на свою ветку, тут для русскоязычных, вас никто не читает, вы засоряете комменты
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