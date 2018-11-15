﻿ Гобземс и Борданс договорились не поддерживать правительство Пабрикса, Mixnews.lv

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Если президент Латвии на пост премьера номинирует представителя партийного объединения "Для развития/За!" Артиса Пабрикса, то в это правительство не войдет KPV LV, и такую же позицию займет и Новая консервативная партия (НКП), это следует из сказанного политиками в эфире программы Латвийского телевидения Tieša runa.

Кандидат на пост премьера от KPV LV Алдис Гобземс подчеркнул, что партия придерживается позиции, высказанной ранее и не поддержит правительство руководимое Пабриксом.

В свою очередь теперь уже бывший кандидат на пост премьера от НКП Янис Борданс, которому после номинирования президентом не удалось сформировать правительство, сообщил, что также НКП не поддержит правительство Пабрикса.

"Как уже сказал Гобземс, мы договорились, что политическую платформу в этой связи будем держать единую, я не вижу, что таким образом получится создать правительство Пабрикса. Кроме того, мы не поддержим правительство Пабрикса и по той причине, что его не поддержит KPV LV", - сказал Борданс.

В свою очередь кандидат на пост премьера от объединения "Для развития/За!" Артиса Пабрикса подтвердил, что если президент Раймонд Вейонис доверит создание правительства Гобземсу, то "Для развития/За!" оценит его предложения, напомнив, что объединение было открыто для сотрудничества с шестью партиями.

"Мы понимаем, что никакие другие решения не могут быть лучше нынешних, так как другие решения фактически означают внеочередные выборы, которые могут быть выгодны господину Гобземсу и KPV LV", - сказал Пабрикс.

Пабрикс также указал, что не видит противоречий в отношении кандидатур, но противоречия есть в том, как партии "сгруппировались" и как номинированный кандидат на пост премьера вел переговорный процесс.

Jānis Bordāns: Mēs [JKP] esam vienojušies [ar KPV LV], ka politisko platformu uzturam vienu. Es neredzu, ka Pabrika kunga valdība varētu izdoties, mēs to neatbalstīsim, tāpēc ka KPV LV to neatbalsta. #TiešaRuna — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 14, 2018

Как сообщал Mixnews, после провала переговоров лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса с партиями о формировании будущего правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию его кандидатуры и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.