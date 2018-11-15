﻿ Позор и "подарок" к столетию: Урбанович раскритиковал формирование правительства, Mixnews.lv

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Нынешний процесс формирования правительства - плохой подарок политиков к столетию Латвии. Такое мнение выразил один из лидеров партии "Согласие" Янис Урбанович.

Последние события на переговорах о формировании правительства Урбанович назвал "большим позором" и "плохим подарком к столетию".

Участвующие в формировании правительства политики до сих пор действовали необдуманно и без взаимного уважения, считает он.

Говоря о возможности "Согласия" участвовать в этом процессе, Урбанович сказал, что это зависит от решения президента Латвии Раймонда Вейониса о кандидате на пост премьера. "Если президент номинирует нашего кандидата, мы будем участвовать", отметил он.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис отзовет номинацию кандидатуры Яниса Борданса Новая консервативная партия (НКП) на пост премьера и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.

В четверг Вейонис подпишет распоряжение, которым его приглашение Бордансу сформировать Кабинет министров будет признано утратившим силу.

В среду Борданс известил Вейониса, что не видит возможности сформировать правительство, которое получит поддержку парламентского большинства.

Как сообщалось, объединение "Для развития/За!", Национальное объединение и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП и ее кандидат в премьеры Янис Борданс.