﻿ Стало известно о причинах срыва визита Путина в Латвию, Mixnews.lv

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Завершающая свою работу замглавы аппарата Кабинета министров РФ Марина Ентальцева дала интервью агентству ТАСС, в котором рассказала, что на ее памяти за всю историю иностранных визитов президента России Владимира Путина был лишь один случай, когда поездка была отменена из-за невозможности достичь компромисса с принимающей стороной.

По словам Ентальцевой, речь идет о несостоявшейся в итоге поездке Путина в Латвию в 2006 году.

"Принимающая сторона предложила место проведения переговоров, не подходящее нам с политической точки зрения — в непосредственной близости от Музея оккупации Латвии. Конечно, это было неприемлемо. Тогда мы, к большому сожалению, так и не смогли достичь консенсуса. Как я понимаю, Путин до сих пор в Латвию не съездил", - сказала Ентальцева.

Поездка Путина в Ригу, как сообщали СМИ, планировалась в 2006 году и могла стать первым после 1991 года официальным визитом российского лидера в Латвию. В ходе проходящего в ноябре того года рижского саммита НАТО, по словам Дмитрия Пескова (ныне пресс-секретарь Путина, тогда - первый заместитель пресс-секретаря), "планировались неофициальные мероприятия с участием президентов Франции, Латвии и России".

Однако в итоге визит был отменен.

"К сожалению, согласовать организационные детали такой встречи, которая вписывалась бы в графики всех президентов, не удалось", - сообщил тогда Песков.