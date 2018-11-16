﻿ После Сейма сложно найти работу: Бригманис получит компенсацию в 13 тысяч евро, Mixnews.lv

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После того, как латвийцы в рекордные сроки собрали 10 000 подписей под требованием лишить экс-депутатов щедрых компенсаций, стало известно, кому полагаются самые большие денежные пособия, пишет Skaties.lv.

Те слуги народа, которые не занимали никакие дополнительные должности, получат каждый примерно по 8 тысяч евро, однако самые большие компенсации полагаются Гайдису Берзиньшу и Аугустсу Бригманису. Этим экс-депутатам будут выплачены компенсации каждому в размере примерно 12 732.

Эксперты пояснили, почему так происходит

Стоит отметить, что после потери работы депутатам ничто не мешает встать в очередь на биржу труда. Но специалист Сейма по общественным отношениям Юрис Вигулис поясняет, что компенсация — это подушка безопасности людям, которые будучи в Сейме, фактически потеряли свою квалификацию на рынке труда. По его словам это политическое решение, необходимы ли такие компенсации, добавил он.

В свою очередь в интервью программе «Пресс клуб» телеканала RīgaTV 24 другой специалист по общественным отношениям Эгил Зариньш высказал мнение, что на самом деле непереизбранным депутатам потом слишком сложно найти новую работу.

А эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс пояснил в интервью программе ЛТВ «Панорама» , что компенсации получают многие должностные лица, но обычно они не превышают размера месячного оклада. Например, министры получают компенсацию в размере одной месячной зарплаты, тогда как депутатам - в размере трех.

"Вопрос в том, почему такая разница? Стоит оценить, адекватна ли компенсация в размере трех окладов", - сказал Пастарс.

Напомним, под инициативой за отмену компенсаций для не переизбранных в Сейм депутатов на портале общественных инициатив Manabalss.lv за неполную неделю подписались более 10 000 человек. К пятнице эта цифра составила уже 12 583.

Как сообщалось, депутатам, не переизбранным в 13-й Сейм, будут выплачены компенсации на сумму 610,4 тыс. евро до уплаты налогов. Единовременное пособие планируется выплатить 66 депутатам, которые не вошли в новый парламент.