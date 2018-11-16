﻿ Президент о премьере: мне надо выбрать между новой и опытной политикой (+ОПРОС), Mixnews.lv

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После того, как неудачу потерпели попытки кандидата Новой консервативной партии (НКП) Яниса Борданса сформировать правительство, президент Раймонд Вейонис, по крайней мере первоначально, рассмотрит на должность премьера кандидатуры Алдиса Гобземса (KPV LV) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!").

"Избиратели на выборах сделали выбор в пользу "новых" партий, поэтому в первую очередь я выбирал из кандидатов на пост премьера от этих партий, и первым выбор пал на лидера НКП Янис Борданса", - сказал президент в эфире LTV.

Первому кандидату сформировать правительство не удалось, поэтому далее президент будет выбирать между Гобземсом и Пабриксом.

По словам Вейониса, Гобземс в большей степени является представителем "новой" политики, однако Пабрикс обладает большим опытом работы в политике, что позволило бы сформированному им правительству быстрее начать работу.

Общество дало понять, что хочет новой политики, добавил президент.

В то же время Вейонис выразил мнение, что именно "новизна" и небольшой опыт стали причинами того, почему правительство не удалось сформировать Бордансу.

Второй причиной провала переговоров стало то, что каждая партия хотела быть "главной" и не шла на уступки. В таких условиях партии в большой степени отдали инициативу президенту, сказал Вейонис.

Он признал, что слышал разговоры о том, что целью ряда политиков являются внеочередные выборы парламента, но в его плане работы такого сценария нет, потому что выборы в Сейм только что прошли.

Фото: flickr.com/photos/saeima, president.lv