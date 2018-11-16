﻿ Лукашенко подтвердил свое намерение посетить Латвию, Mixnews.lv

Лукашенко подтвердил свое намерение посетить Латвию (13)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом и подтвердил намерение посетить эту страну, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Накануне в Национальном художественном музее Белоруссии прошла церемония открытия выставки, приуроченной к столетию провозглашения Латвийской Республики. В качестве почетного гостя ее посетил Улманис, который был главой Латвии в 1993–1999 годах.
По информации пресс-службы, в пятницу в Минске во Дворце независимости "Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет".
"Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались. Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть", — процитировали в пресс-службе слова Улманиса.
Он напомнил, что Лукашенко ждут с визитом в Риге.
"Мой коллега (действующий президент Латвии Раймонд Вейонис — ред.) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать", — сказал Улманис.
"Обязан", — ответил глава белорусского государства.
Лукашенко и Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран.
Летом во время визита в Ригу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская и латвийская стороны будут прорабатывать возможность визита Лукашенко в Латвию.
Источник: ИТАР-ТАСС