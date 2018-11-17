﻿ Мэй призналась, что стакан виски помог ей пережить утверждение Brexit, Mixnews.lv

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Стакан виски помог британскому премьер-министру Терезе Мей пережить трудности в среду, когда утверждались окончательные соглашения по выходу Великобритании из ЕС. Об этом глава правительства заявила в интервью Daily Mail.

В среду вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

По словам политика, в тот день дома ее ждал муж Филипп Мэй, который тут же налил ей алкогольный напиток.

"Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, — это налил мне виски, валлийский Penderyn", — сказала Мэй, дипломатично добавив, что шотландский она тоже пьет

При этом премьер не стала отвечать, какое количество алкоголя она выпила в тот день.

Мэй также подчеркнула, что на следующее утро ее ждали новые трудности, когда ей позвонили, чтобы сообщить о подтверждении отставки министра по Brexit Доминика Рааба.

"Когда ты премьер-министр, ты каждое утро просыпаешься и не знаешь, что тебе принесет новый день", — посетовала она.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Влада на Република Македонија