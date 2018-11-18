﻿ Мурниеце: Латвии нужно беречь демократию как основную ценность государства, Mixnews.lv

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Латвии нужно беречь демократию как ценность, заложенную в основы нашего государства, заявила на торжественном заседании Сейма в честь столетия провозглашения Латвии спикер Сейма Инара Мурниеце.

"Говорят, что каждое поколение открывает и осваивает демократию по-новому. Самое важное - понять, что демократия может существовать только в рамках законности, а популизм игнорирует эти рамки", - сказала спикер.

По словам Мурниеце, демократия - это ответственность и принятие взвешенных решений, которые укрепляют общество в долгосрочной перспективе, а популизм, который первоначально кажется привлекательным, в конце концов может оказаться разрушительным.

"И Латвию не миновал политический популизм, который подразумевает обещания лучшей жизни без обоснования того, как эту лучшую жизнь обеспечить", - указала спикер.

Сейчас задачей государственной важности для депутатов является создание правительства, которое может работать долго и результативно, отметила Мурниеце и выразила надежду, что в ближайшее время депутаты сумеют сформировать комиссии и взяться за работу, потому что одна из важнейших задач сейчас - государственный бюджет будущего года.

Напомним, на протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование началось в первой половине дня.

Фото: flickr.com/Saeima