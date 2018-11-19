﻿ Депутатам выплатили компенсации: больше всех получил Бригманис, Mixnews.lv

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Депутаты 12-го Сейма за последний месяц работы и в качестве компенсаций в целом получили более 667 682 евро после уплаты налогов.

В эту сумму включена зарплата за октябрь и начало ноября, поскольку 6 ноября работу начал новый состав парламента. Также в нее входят компенсации в размере трех окладов тем депутатам, кто не был избран в Сейм нового созыва.

Наибольшая сумма была выплачена Аугусту Бригманису (СЗК) — 12 293 евро. Между тем Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK) получил 11 991 евро, Андрису Берзиньшу (СЗК) было выплачено 11 896 евро, а Гунарс Кутрис (СЗК) получил 11 896 евро.

В свою очередь меньше всех получил Эдвин Шноре (VL-TB/LNNK) — 2142 евро. Он продолжит свою работу в Сейме 13-го созыва.

Одноразовые пособия были выплачены 66 депутатам, которые не были переизбраны в парламент.

Ранее сообщалось, что под инициативой за отмену компенсаций для не переизбранных в Сейм депутатов на портале общественных инициатив Manabalss.lv за неполную неделю подписались более 10 000 человек.

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