﻿ Депутатам выплатили компенсации: больше всех получил Бригманис, Mixnews.lv

Депутатам выплатили компенсации: больше всех получил Бригманис (23)

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Политика | 19 ноября 2018 года, 15:17

Депутаты 12-го Сейма за последний месяц работы и в качестве компенсаций в целом получили более 667 682 евро после уплаты налогов.

В эту сумму включена зарплата за октябрь и начало ноября, поскольку 6 ноября работу начал новый состав парламента. Также в нее входят компенсации в размере трех окладов тем депутатам, кто не был избран в Сейм нового созыва.

Наибольшая сумма была выплачена Аугусту Бригманису (СЗК) — 12 293 евро. Между тем Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK) получил 11 991 евро, Андрису Берзиньшу (СЗК) было выплачено 11 896 евро, а Гунарс Кутрис (СЗК) получил 11 896 евро.

В свою очередь меньше всех получил Эдвин Шноре (VL-TB/LNNK) — 2142 евро. Он продолжит свою работу в Сейме 13-го созыва.

Одноразовые пособия были выплачены 66 депутатам, которые не были переизбраны в парламент.

Ранее сообщалось, что под инициативой за отмену компенсаций для не переизбранных в Сейм депутатов на портале общественных инициатив Manabalss.lv за неполную неделю подписались более 10 000 человек.

Фото: pixabay.com

Комментарии 23
С вы против?3 часа назад
Они построили и д е а л ь н у ю Латвию ... для себя.
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Vika3 часа назад
Ну,и нахрена латыши собирали подписи за отмену компенсаций,итак было ясно,что все равно выплаты будут!
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Санёк3 часа назад
Наша страна на столько мала что её можно управлять простой офисной программой Excel. Нафига столько нахлебников в Сайме? Если мы хотим избавиться от коррупции то нужно развивать технологии. Только компьютер не умеет воровать.
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