﻿ Вейонис не назвал нового кандидата в премьер-министры, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис хочет встретиться со всеми политическими силами, выбранными в 13-й Сейм, чтобы понять, кто из них сможет сформировать правительство. Об этом после встречи с президентом рассказал один из кандидатов в премьер-министры от объединения "Для развития/За!" Артис Пабрикс.

Вейонис сегодня утром встречался в Рижском замке с Пабриксом и кандидатом партии KPV LV Алдисом Гобземсом.

Глава государства, по словам Пабрикса, намерен встретиться с партиями сегодня и завтра.

"В настоящее время главная проблема заключается не в том или ином кандидате на пост премьера, а в том, могут ли партии договориться о работе в правительстве", - считает Пабрикс.

По словам представителя "Для развития/За!", переговоры о коалиции надо проводить со всеми шестью политическими силами, избранными в парламент, за исключением "Согласия".

По словам Пабрикса, президент в настоящее время не рассматривает возможности досрочных выборов. Таких планов у президента нет и не будет, подчеркнул он.

Говоря о своей кандидатуре на должность премьера, Пабрикс отметил, что получил противоречивые сигналы от отдельных партий. KPV LV и Новая консервативная партия (НКП) публично заявили, что в правительство Пабрикса не пойдут, однако Пабрикс информирован о том, что правление KPV LV такого решения не принимало.

В свою очередь, как сообщает журналист Янис Эглитис, второй кандидат на премьерский пост Гобземс после встречи с президентом извинился перед "своим конкурентом" Артисом Пабриксом за нелицеприятные высказывания, а также призвал политические силы снять все "красные линии".

Gobzems pēc tikšanās ar Vējoni atvainojas "savam konkurentam" Artim Pabrikam", ka ieprieks pausto kritiku kāds varētu pārprast. Un aicina arī citus dzēst iepriekš savilktās sarkanās līnijas.



Domāju komentāri šeit lieki.:)) pic.twitter.com/7SKyqP3kVr — Jānis Eglītis (@egliitis) 20 ноября 2018 г.

Как сообщалось, ранее президент доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.

Фото из Flickr