﻿ Финишная прямая: назван потенциальный глава СГД, Mixnews.lv

Финишная прямая: назван потенциальный глава СГД (6)

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Политика | 20 ноября 2018 года, 10:46

На должность гендиректора Службы госдоходов (СГД) выдвинута бывший руководитель Совета по конкуренции Иева Яунземе, ныне возглавляющая администрацию Министерства экономики, сообщили в Государственной канцелярии.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на этот пост приняла единогласное решение о том, что Яунземе является наиболее подходящим кандидатом на этот пост, так как из всех претендентов именно она в ходе конкурса убедительнее всего продемонстрировала свои способности возглавить налоговую службу.

"Мы действительно рады такому итогу конкурса, поскольку, по мнению членов комиссии, удалось найти опытного и эрудированного профессионала, который, несмотря на накопленный обширный опыт и знания, по-прежнему готов развиваться, знакомиться с новыми тенденциями и адаптироваться к ним. Важным козырем Иевы Яунземе является опыт работы и в государственном, и в частном секторе, представляя предпринимателей", - отметил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Государственная канцелярия объявила новый открытый конкурс на должность гендиректора СГД в августе. Заявки на участие в конкурсе подали 24 претендента.

Новый гендиректор СГД будет назначен на пять лет, его зарплата составит 4030 евро плюс доплаты и премии.

Должность гендиректора СГД вакантна с марта 2018 года, когда скоропостижно скончалась занимавшая ее Илзе Цируле. В настоящее время обязанности руководителя СГД исполняет директор налогового управления Даце Пелека.

На должность руководителя СГД был объявлен конкурс, в котором победил член правления Латвийского телевидения Марис Скуиньш, но он свою кандидатуру снял после того, как публично прозвучали сомнения в его репутации, в частности, стало известно о его связи со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.

Фото из Flickr/International Labour

Комментарии 6
Гунтар2 часа назад
Ооо дааа. Пиздец этой стране, в ней нет кадров. Знаю её по министерству экономики,очееень посредственная персона, руководила начитавшись бизнес тренингов без понимания среды и функций учереждения котором она руководит. Короче ждите новых налогов и карательных мер. Главное по больше факелов! Празднуем празднуем не толпимся.
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Крыса3 часа назад
На пенсию в 65. Успеют поднасрать
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ставки акцизного налога57 минут назад
и график повышения до 2020 года включительно, утвержден давно. Размер ставок меняет Сейм.
Разберитесь сначала в функциях СГД. Работа этой конторы, микроклимат в коллективе, принципиальность, штрафы и придирки по отношению к мелким предприятиям и слепота по отношению к большим - вот это в компетенции СГД.
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