﻿ Финишная прямая: назван потенциальный глава СГД, Mixnews.lv

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На должность гендиректора Службы госдоходов (СГД) выдвинута бывший руководитель Совета по конкуренции Иева Яунземе, ныне возглавляющая администрацию Министерства экономики, сообщили в Государственной канцелярии.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на этот пост приняла единогласное решение о том, что Яунземе является наиболее подходящим кандидатом на этот пост, так как из всех претендентов именно она в ходе конкурса убедительнее всего продемонстрировала свои способности возглавить налоговую службу.

"Мы действительно рады такому итогу конкурса, поскольку, по мнению членов комиссии, удалось найти опытного и эрудированного профессионала, который, несмотря на накопленный обширный опыт и знания, по-прежнему готов развиваться, знакомиться с новыми тенденциями и адаптироваться к ним. Важным козырем Иевы Яунземе является опыт работы и в государственном, и в частном секторе, представляя предпринимателей", - отметил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Государственная канцелярия объявила новый открытый конкурс на должность гендиректора СГД в августе. Заявки на участие в конкурсе подали 24 претендента.

Новый гендиректор СГД будет назначен на пять лет, его зарплата составит 4030 евро плюс доплаты и премии.

Должность гендиректора СГД вакантна с марта 2018 года, когда скоропостижно скончалась занимавшая ее Илзе Цируле. В настоящее время обязанности руководителя СГД исполняет директор налогового управления Даце Пелека.

На должность руководителя СГД был объявлен конкурс, в котором победил член правления Латвийского телевидения Марис Скуиньш, но он свою кандидатуру снял после того, как публично прозвучали сомнения в его репутации, в частности, стало известно о его связи со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.

Фото из Flickr/International Labour