﻿ Бюджетную комиссию возглавил Бондарс с арестованными счетами (+инфографика), Mixnews.lv

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Сейм сегодня избрал депутатов в парламентские комиссии, а также их руководителей. Бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию парламента возглавит депутат Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!").

Его заместителем избран парламентарий Атис Закатистов (KPV LV).

Секретарем комиссии будет депутат Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян).

Напомним, в прошлом году банковские счета и имущество Бондарса арестовал суд. Такое решение было принято, чтобы взыскать с него средства в рамках уголовного дела разорившегося в 2011 году банка Latvijas Krājbanka. В июне 2017 года Суд Видземского предместья Риги постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas Krājbanka (в том числе и с Бондарса). Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре.

Как сообщал телеканал TV3, к Бондарсу были применены обеспечительные меры, арестовано все его имущество, а также его тогдашняя зарплата. Из ежемесячной зарплаты в 1000 евро Бондарс, являвшийся тогда депутатом Рижской думы, получал минимальную сумму, а оставшуюся ее часть удерживали в качестве гарантии для обеспечения требования в размере € 15 млн.

Одновременно Бондарса обвинили в том, что он специально переписал на свою жену Иеву дом и земельный участок в районе Риги Марупе. Полиция начала уголовный процесс, чтобы установить, не является ли договор политика Мартиньша Бондарса со своей супругой фальшивым. Как отмечает телепрограмма De facto, этот договор гарантирует, что у политика нельзя отобрать семейный дом — в том случае, если суд признает Бондарса виновным в нанесении ущерба Latvijas Krājbanka.

Инфографика: Leta