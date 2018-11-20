﻿ Президент пригласил на встречу все семь избранных в Сейм партий (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис пригласил на встречу сегодня в 17.00 все представленные в Сейме партии, сообщили в президентской канцелярии.

На встречу приглашены "Согласие", KPV LV, Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение VL-TB/LNNK, "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Как сообщает Госканцелярия, встреча состоится в Рижском замке. После нее президент выступит с заявлением.

Как сообщалось, президент сегодня в Рижском замке встретился с кандидатами в премьер-министры от объединения "Для развития/За!" Артисом Пабриксом и партии KPV LV Алдисом Гобземсом.

Ранее президент доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.