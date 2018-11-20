﻿ Президент пригласил на встречу все семь избранных в Сейм партий (+ОПРОС), Mixnews.lv

Президент пригласил на встречу все семь избранных в Сейм партий (+ОПРОС) (10)

фото

Политика | 20 ноября 2018 года, 12:44

Президент Раймонд Вейонис пригласил на встречу сегодня в 17.00 все представленные в Сейме партии, сообщили в президентской канцелярии.

На встречу приглашены "Согласие", KPV LV, Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение VL-TB/LNNK, "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Как сообщает Госканцелярия, встреча состоится в Рижском замке. После нее президент выступит с заявлением.

Как сообщалось, президент сегодня в Рижском замке встретился с кандидатами в премьер-министры от объединения "Для развития/За!" Артисом Пабриксом и партии KPV LV Алдисом Гобземсом.

Ранее президент доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.

Комментарии 10
Евлампий 1 час назад
Да, всё - таки гениален был дедушка Крылов со своими баснями!!! Будет всё как обычно :как лебедь, рак и щука!!! Просто Латвия - фейковая страна с фейковыми юбилеями и фейковыми патриотами!!!
1
Ответить
Ага1 час назад
Собрал...поди ночью был звонок из залужного обкома...новые подсказки для постой тыквы псковского увальня:)
Ответить
Ну точно!1 час назад
Как дитя малое! Выучил новое слово и вставляешь его , где ни попался.)))))
1
Ответить