﻿ Депутаты продолжают делить комиссии, Mixnews.lv

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Несмотря на неспособность в течение вот уже полутора месяцев договориться о формировании нового правительства, избранные в Сейм партии сумели достаточно оперативно найти общий язык и договориться о руководстве парламентских комиссий, с завидным единодушием во вторник утвердив их новые составы, пишет Neatkariga. Ранее сделать это не удалось из-за желания Новой консервативной партии (НКП) сначала договориться об очертаниях правительства. НКП с этой задачей не справилась, но сумела включиться в торги за должности руководителей комиссий, которые увеличивают зарплату депутата "на бумаге" примерно на 1000 евро.

Во вторник Сейм без дебатов сформировал все 16 постоянных комиссий, 10 из них вчера уже избрали свое руководство. Руководители шести оставшихся комиссий будут избраны сегодня.

Планируется избрать руководство комиссий по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, по долгосрочному развитию, по образованию, культуре и науке, по социальным делам и труду, по запросам и по национальной безопасности.

Каждой из комиссий предстоит избрать председателя, заместителя председателя и секретаря.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации о достигнутом партиями соглашении, председателем комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции может быть избран депутат Юрис Юрашс (НКП), комиссии по образованию, культуре и науке - Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), по долгосрочному развитию - Вячеслав Домбровский ("Согласие"), по социальным делам и труду - Андрис Скриде ("Для развития/За!"), по запросам - Линда Лиепиня ("KPV LV"), по национальной безопасности - Марис Кучинскис (СЗК).

Сегодня запланированы также заседания комиссии Сейма по европейским делам, юридической комиссии и комиссии по бюджету и финансам (налогам), руководство которых было избрано 20 ноября.

Фото из Flickr/Saeima