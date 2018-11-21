﻿ Сейму придется в срочном порядке принимать бюджет, Mixnews.lv

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Сейму придется в срочном порядке принимать бюджет (5)

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Политика | 21 ноября 2018 года, 13:54

Правительство предложит Сейму принять поправки к закону для решения проблем из-за задержки с утверждением бюджета на 2019 год.

Министерство финансов уже разработало соответствующий законопроект, который согласован с Минюстом. Поправки будут внесены в закон о бюджете и финансовом управлении.

Письмо с рекомендацией внести такие поправки направлено бюджетной комиссии Сейма.

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Как ранее заявил Минфин, если бюджет 2019 года не вступит в силу в начале следующего года, возникнет ряд проблем, например, президент государства не получит зарплату, самоуправлениям не будут обеспечены целевые дотации на повышение зарплат педагогам, невозможно будет исполнить постановление Конституционного суда об оплате труда судей и прокуроров и об отмене так называемого продленного нормального времени медперсоналу.

Без принятого бюджета 2019 года невозможно будет также обеспечить выполнение действующих нормативов в сфере пенсий и пособий, обеспечить необходимое финансирование в сфере соцстрахования, установить распределение поступлений подоходного налога с населения между госбюджетом и бюджетами самоуправлений.

Поэтому в сравнительно короткие сроки необходимо обсудить необходимые изменения, чтобы обеспечить непрерывность функций государства, поясняет Минфин.

Уже сообщалось, что чем дольше задерживается формирование нового Кабинета министров, тем больше вероятность того, что 2019 год государство начнет с временным бюджетом, когда финансирование ряда отраслей будет рассчитываться по среднемесячному финансированию 2018 года.

фото flickr.com

Комментарии 5
КАК ПЕЧАЛЬНО 1 час назад
И опять через зад все пройдет . Очередная шахматная игра в их пользу благосостояние .
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Латгалец1 час назад
Да конечно примут без Саскани. А она каким тут боком? Нам твои избранники из СЗК, НО и Ядинства для распила приготовили очередную процрию бюджетных средств. Прощай предвыборные обещания, медицина и прочая пурга которую не собирались воплощать. Да здравствует глупые лошадиные головы, которые повелись на сытный осенний корм от избранников, а получать пайку сена.
Все как обычно, народ будет умирать, пенсионеры выживать, молодежь уезжать... а мы присосавшиеся к бюджету танцевать и петь продолжающимся празднике туалетия Латвии в следующие годы.
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Alex1 час назад
Прошлогодний цЫрк опять покажут.Как дЭпутаты осилят несколько томов за ночь и утром ошалевшие и обалдевшие от кофе и недосыпа скажут народу - на те Вам ! Мы тут "приняли" чё-то !И усё правдоподобно.Как в театре.
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