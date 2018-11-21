﻿ Сейму придется в срочном порядке принимать бюджет, Mixnews.lv

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Правительство предложит Сейму принять поправки к закону для решения проблем из-за задержки с утверждением бюджета на 2019 год.

Министерство финансов уже разработало соответствующий законопроект, который согласован с Минюстом. Поправки будут внесены в закон о бюджете и финансовом управлении.

Письмо с рекомендацией внести такие поправки направлено бюджетной комиссии Сейма.

Как ранее заявил Минфин, если бюджет 2019 года не вступит в силу в начале следующего года, возникнет ряд проблем, например, президент государства не получит зарплату, самоуправлениям не будут обеспечены целевые дотации на повышение зарплат педагогам, невозможно будет исполнить постановление Конституционного суда об оплате труда судей и прокуроров и об отмене так называемого продленного нормального времени медперсоналу.

Без принятого бюджета 2019 года невозможно будет также обеспечить выполнение действующих нормативов в сфере пенсий и пособий, обеспечить необходимое финансирование в сфере соцстрахования, установить распределение поступлений подоходного налога с населения между госбюджетом и бюджетами самоуправлений.

Поэтому в сравнительно короткие сроки необходимо обсудить необходимые изменения, чтобы обеспечить непрерывность функций государства, поясняет Минфин.

Уже сообщалось, что чем дольше задерживается формирование нового Кабинета министров, тем больше вероятность того, что 2019 год государство начнет с временным бюджетом, когда финансирование ряда отраслей будет рассчитываться по среднемесячному финансированию 2018 года.

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