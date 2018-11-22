﻿ Гобземс: избиратели KPV LV не против "Согласия" в коалиции, но это нереально, Mixnews.lv

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У достаточно многих избирателей партии KPV LV нет возражений против принятия "Согласия" в формируемую правящую коалицию, но надо понимать, что этот сценарий в нынешней ситуации не реален, заявил сегодня в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" кандидат KPV LV на пост премьера Алдис Гобземс.

Как пишет nra.lv, на вопрос, следует ли Новой консервативной партии отказаться от своих "красных линий" в отношении Союза "зеленых" и крестьян, он ответил: "Обществу в целом следовало бы отказаться от многих "красных линий", которые раскалывают латвийское общество, ибо направленность на раскол и раскалывающая политика фактически не ведут Латвию в направлении конкурентоспособного и безопасного государства".

На вопрос, следует ли привлечь к формированию правящей коалиции "Согласие", Гобземс ответил, что избиратель ясно указал, что хочет перемен и новой политики, и это непременно надо уважать.

"Но мы должны видеть объективную реальность, а она говорит, что такая комбинация в данный момент невозможна", - признал он.

Официальные встречи партий в ближайшие дни не планируются, во всяком случае, по инициативе KPV LV, сказал Гобземс. Он считает, что пока не будет назван кандидат в премьеры, прогресса в формировании правящей коалиции не будет.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис после консультаций с представленными в Сейме партиями не назвал кандидата в премьер-министры и дал партиям срок до 26 ноября, чтобы договориться о составе правящей коалиции.