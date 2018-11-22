﻿ Депутаты начали заседание с минуты молчания о погибших в Золитуде, Mixnews.lv

Депутаты начали заседание с минуты молчания о погибших в Золитуде (2)

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Политика | 22 ноября 2018 года, 10:57

Депутаты Сейма в четверг начали заседание с минуты молчания в память о погибших в золитудской трагедии.

Председатель Сейма Инара Мурниеце, открывая первое очередное пленарное заседание парламента нового созыва, предложила почтить минутой молчания память погибших в золитудской трагедии, со времени которой прошло пять лет.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Никто из девяти обвиняемых по уголовному делу о золитудской трагедии свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал. Рассмотрение дела в суде первой инстанции близится к завершению.

Фото из Flickr/Saeima

Комментарии 2
Адельфина3 часа назад
Двуличные твари.
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Адельфина2 часа назад
Собственно, вы каждый день свой можете начинать с минуты молчания, - о безвременно погибших от недополученных медицинских услуг, об недождавшихся операции, об уехавших навсегда, о покончивших в отчаянии с собой, об умерших раньше срока от постоянного недоедания....что вам эти 60 человек? Вы по столько теряете каждый день, - чпсть уехавшими, часть умершими, часть неродившимися, - и отлично себя при этом чувствуете!
Чего вам вздумалось ломать камедь именно сегодня?
Для кого?
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