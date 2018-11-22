﻿ Депутаты начали заседание с минуты молчания о погибших в Золитуде, Mixnews.lv

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Депутаты Сейма в четверг начали заседание с минуты молчания в память о погибших в золитудской трагедии.

Председатель Сейма Инара Мурниеце, открывая первое очередное пленарное заседание парламента нового созыва, предложила почтить минутой молчания память погибших в золитудской трагедии, со времени которой прошло пять лет.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Никто из девяти обвиняемых по уголовному делу о золитудской трагедии свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал. Рассмотрение дела в суде первой инстанции близится к завершению.

Фото из Flickr/Saeima