﻿ Впервые за 20 лет в Лиепае сменился мэр, Mixnews.lv

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Новым председателем Лиепайской думы на внеочередном заседании в четверг избран депутат Янис Вилнитис (ЛОР), сменивший проработавшего в этой должности 21 год Улдиса Сескса (Лиепайская партия).

Вилнитис был единственным кандидатом на пост мэра. За его кандидатуру проголосовали 11 депутатов, против - три.

Избрание нового мэра было необходимо, так как Сескс согласно ранее достигнутому соглашению с депутатами от Латвийского объединения регионов (ЛОР) подал в отставку.

Сескс выразил надежду на то, что ценности, которые он поддерживал в своей работе - чтобы город был латышским, открытым, западным и в нем царило согласие, - будут сохранены и в дальнейшем, и поблагодарил коллег за совместную работу на протяжении 21 года.

Как сообщалось, в июне 2017 года при формировании коалиции в Лиепайской думе, в которую вошли шесть депутатов от Лиепайской партии и пять от ЛОР, была достигнута договоренность, что ЛОР первоначально поддержит избрание на должность мэра прежнего руководителя думы Улдиса Сескса, а затем осенью 2019 года состоится новое голосование, и мэром станет представитель ЛОР.

Вилнитис заявил, что готовился к тому, чтобы стать мэром Лиепаи, и для этого ушел с остальных своих должностей - в Латвийской торгово-промышленной палате и на предприятии Liepajas papirs.