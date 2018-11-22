﻿ Очередной переворот в Даугавпилсе: Эйгимс неожиданно смещен с должности мэра, Mixnews.lv

Очередной переворот в Даугавпилсе: Эйгимс неожиданно смещен с должности мэра (8)

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Политика | 22 ноября 2018 года, 14:49

В четверг с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс ("Наша партия").

Запрос о рассмотрении вопроса об отставке Эйгимса на заседании Даугавпилсской думы подписали девять из 15 ее депутатов.

Дискуссий по этому вопросу на заседании думы не было, решение было принято за несколько минут.

В Даугавпилсской думе представлены три партии. В коалицию вошли четыре депутата от "Нашей партии" и шесть депутатов от Латгальской партии, но в октябре Латгальская партия объявила о выходе из коалиции с "Нашей партией". Пять депутатов от "Согласия" работают в думской оппозиции.

Лачплесис тогда заявил, что в этой связи коалиция в городской думе прекратила существовать, и ряд голосований в думе показал, что уже сформировалась новая коалиция - "Нашей партии" и "Согласия".

Депутат от "Согласия" Андрей Элксниньш сказал агентству ЛЕТА, что единственный выход, который позволит Даугавпилсской думе работать конструктивно, - это повторные выборы думы. "Согласие" не будет инициировать отставку Эйгимса, так как депутаты от этой партии не голосовали за его утверждение в должности председателя думы, добавил тогда Элксниньш.

Фото из Flickr/Atis Gailis

Комментарии 8
Во как ?2 часа назад
А ведь недавно коалиция "спелась",и сместила Элксниньша с должности мэра и все пошло "на лад"под руководством Эйгимса. В это время эта коалиция профукала договор о цене на газ,из-за чего отопление здорово подорожало,стоимость ремонтно-строительных работ сильно увеличилась и затянулись сроки.Эйгимс вдруг расчитался по долгам,"пролетел"с покупкой автомобиля за 61000....
А кто проверит всю их хозяйственную деятельность,кто заставит вернуть все переплаченное при их"чутком"руководстве,кто посадит их на нары???? Такие в органах найдутся?
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Местный3 часа назад
Ты долбоебина приедь в Д-пилс-пизды получать!
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Ну а как же2 часа назад
Органы есть и должны заниматься этим,только...
Имеют рабочие места,полномочия и прочее,но только пишут отчёты,получают зарплаты и выпивают премии,но по-серьёзному никогда не работали,даже по результатам проведенных проверок.
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