﻿ Очередной переворот в Даугавпилсе: Эйгимс неожиданно смещен с должности мэра, Mixnews.lv

Очередной переворот в Даугавпилсе: Эйгимс неожиданно смещен с должности мэра (8)
В четверг с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс ("Наша партия").
Запрос о рассмотрении вопроса об отставке Эйгимса на заседании Даугавпилсской думы подписали девять из 15 ее депутатов.
Дискуссий по этому вопросу на заседании думы не было, решение было принято за несколько минут.
В Даугавпилсской думе представлены три партии. В коалицию вошли четыре депутата от "Нашей партии" и шесть депутатов от Латгальской партии, но в октябре Латгальская партия объявила о выходе из коалиции с "Нашей партией". Пять депутатов от "Согласия" работают в думской оппозиции.
Лачплесис тогда заявил, что в этой связи коалиция в городской думе прекратила существовать, и ряд голосований в думе показал, что уже сформировалась новая коалиция - "Нашей партии" и "Согласия".
Депутат от "Согласия" Андрей Элксниньш сказал агентству ЛЕТА, что единственный выход, который позволит Даугавпилсской думе работать конструктивно, - это повторные выборы думы. "Согласие" не будет инициировать отставку Эйгимса, так как депутаты от этой партии не голосовали за его утверждение в должности председателя думы, добавил тогда Элксниньш.
Фото из Flickr/Atis Gailis
А кто проверит всю их хозяйственную деятельность,кто заставит вернуть все переплаченное при их"чутком"руководстве,кто посадит их на нары???? Такие в органах найдутся?
Имеют рабочие места,полномочия и прочее,но только пишут отчёты,получают зарплаты и выпивают премии,но по-серьёзному никогда не работали,даже по результатам проведенных проверок.