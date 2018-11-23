﻿ Twitter: скоро у президента останется один кандидат - Зиле, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис, по всей видимости, будет вынужден выдвинуть на пост премьер-министра депутата Европарламента, представляющего Национальное объединения Роберта Зиле. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

По его словам, в данный момент пост премьера невозможно доверить ни Алдису Гобземсу (KPV LV), ни Артису Пабриксу ("Для развития/За!"), так как они обозначили между собой слишком много "красных линий".

"Допускаю, что Зиле сможет набрать большинство голосов парламентариев", - сказал Лембергс.

С его мнением согласны некоторые пользователи Twitter.

"Выглядит так, что мы наконец-то сможем убедиться, что более реального кандидата на пост премьера, чем Зиле, не было изначально", - пишет пользователь hansa_lv.

Var jau saprast Zīli, tomēr vairāk izskatās, ka beidzot pārliecināmies, ka Zīle īsts premjera kandidāts nekad nav bijis:https://t.co/G4lDO6L3f7 — hansa_lv (@hansa_lv) November 22, 2018

В свою очередь Янис Эглитис напоминает о мнении самого Зиле, который объясняет, почему не может в нынешних условиях руководить правительством.

Roberts Zīle par to, kāpēc nepiekrīt veidot nākamo valdību un kāpēc to jāvada kādai no “jaunajām“ partijām - JKP, KPV LV vai AP.https://t.co/QU1y2TZa38 pic.twitter.com/jZVBM7zKhq — Jānis Eglītis (@egliitis) November 22, 2018

По словам Зиле, он не возьмет на себя обязанности руководителя правительством, так как убежден, что этим должны заниматься так называемым новым политическим силам.

Кроме того, Зиле опасается, что при насколько широкой коалиции из пяти или шести партий придется ежедневно находить компромиссы по тем или иным вопросам.

"Я не буду ежедневно участвовать в поисках мелких компромиссов, чтобы вдохнуть жизнь в такое правительство еще на один месяц. Это никому не нужно, Латвии - так уже точно. Правительство должно работать успешно и долго. Не власть, а ответственность за власть валяется на земле, и все ее топчут", - сказал Зиле.

Между тем, по словам первого номинированного на пост премьера и провалившего переговоры лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса, до понедельника партиям вряд ли удастся назвать кандидата в премьеры, который сможет набрать большинство в парламенте.

"До понедельника точно не будет выдвинут дееспособный кандидат, способный объединить политические силы. У меня нет такого ощущения. Мы не вели такие переговоры. Но могу подтвердить, что НКП хочет, чтобы у Латвии было правительство", - говорит Борданс.

Официально по-прежнему называются два кандидата в премьеры — Алдис Гобземс и Артис Пабрикс, но ни у одного из них нет большинства поддержки. И за минувшую неделю партии так и не продвинулись в этом вопросе вперед.

Между тем, президент Латвии Раймонд Вейонис упрекнул партии в том, что обещанные активные переговоры на этой неделе не ведутся, и выразил надежду, что партии сумеют содержательно использовать оставшиеся три дня и в понедельник выступят со своим предложением.

Президент не скрывал, что у него есть план "В", но не обозначил, в чем именно он состоит, отметив лишь, что партиям план может не понравиться. План "В" ни в коей мере не связан с роспуском Сейма, сказал Вейонис.

"Я дал срок до понедельника. В известной мере можно сказать, что 26 ноября - критическая дата. Если партии до тех пор не сумеют договориться, тогда им такое право больше не будет дано", - заявил глава государства.

Фото: flickr.com/euranet_plus