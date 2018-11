﻿ Twitter: скоро у президента останется один кандидат - Зиле, Mixnews.lv

Политика |

Президент Латвии Раймонд Вейонис, по всей видимости, будет вынужден выдвинуть на пост премьер-министра депутата Европарламента, представляющего Национальное объединения Роберта Зиле. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

По его словам, в данный момент пост премьера невозможно доверить ни Алдису Гобземсу (KPV LV), ни Артису Пабриксу ("Для развития/За!"), так как они обозначили между собой слишком много "красных линий".

"Допускаю, что Зиле сможет набрать большинство голосов парламентариев", - сказал Лембергс.

С его мнением согласны некоторые пользователи Twitter.

"Выглядит так, что мы наконец-то сможем убедиться, что более реального кандидата на пост премьера, чем Зиле, не было изначально", - пишет пользователь hansa_lv.

В свою очередь Янис Эглитис напоминает о мнении самого Зиле, который объясняет, почему не может в нынешних условиях руководить правительством.

Roberts Zīle par to, kāpēc nepiekrīt veidot nākamo valdību un kāpēc to jāvada kādai no “jaunajām“ partijām - JKP, KPV LV vai AP.https://t.co/QU1y2TZa38 pic.twitter.com/jZVBM7zKhq