﻿ Вейонис на Украине почтит память жертв Голодомора, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис с 23 по 25 ноября посетит с официальным визитом Украину. В рамках официального визита Вейонис встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также примет участие в мероприятиях 85-летия Голодомора, сообщили в канцелярии президента.

24 ноября президент возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату и у памятного креста Небесной сотни в память жертв событий на Майдане. Президент примет участие и в других памятных мероприятиях.

Также предусмотрены встречи с представителями крымских татар и посещение Восточной Украины.