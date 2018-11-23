﻿ Вейонис на Украине почтит память жертв Голодомора, Mixnews.lv

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Вейонис на Украине почтит память жертв Голодомора (23)

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Политика | 23 ноября 2018 года, 07:08

Президент Латвии Раймонд Вейонис с 23 по 25 ноября посетит с официальным визитом Украину. В рамках официального визита Вейонис встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также примет участие в мероприятиях 85-летия Голодомора, сообщили в канцелярии президента.

24 ноября президент возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату и у памятного креста Небесной сотни в память жертв событий на Майдане. Президент примет участие и в других памятных мероприятиях.

Также предусмотрены встречи с представителями крымских татар и посещение Восточной Украины.

Комментарии 23
С пониманием4 часа назад
Ну да, голодомор важнее формирования правительсва.
4
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согласна4 часа назад
За оккупацию потрындеть у нас всегда важнее было, нежели заняться проблемами государства.
6
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Гоша4 часа назад
Надеюсь, они будут говорить на латышском языке? Педручио Парашкинс должен вызубрить великий и могучий.
4
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