﻿ Президент: у меня есть план "В", но партиям он не понравится, Mixnews.lv

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Если партии в переговорах о формировании правительства до понедельника, 26 ноября, не сумеют договориться о кандидате в премьер-министры, которого поддержит большинство, второй возможности им дано не будет, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис в передаче LNT "900 секунд".

Президент не скрывал, что у него есть план "В", но не обозначил, в чем именно он состоит, отметив лишь, что партиям план может не понравиться. План "В" ни в коей мере не связан с роспуском Сейма, сказал Вейонис.

"Я дал срок до понедельника. В известной мере можно сказать, что 26 ноября - критическая дата. Если партии до тех пор не сумеют договориться, тогда им такое право больше не будет дано", - заявил глава государства.

Как сообщалось, во вторник после консультаций с партиями Вейонис не назвал кандидата в премьер-министры и дал партиям срок до 26 ноября.

Политики скептически оценивают возможность договориться до тех пор, пока президент 26 ноября не назовет кандидата на должность премьера. Вот и минувший день не приблизил партии к компромиссу.

Намеченная на четверг, 22 ноября, встреча партий "не получилась", и политические партии не должны встречаться каждый день, заявил после отмененной неформальной встречи "Для развития/За!" и партии KPV LV Алдис Гобземс. Неофициально заявлено, что неформальная встреча партий не состоялась из-за позиции KPV LV по партии "Согласие", и это может быть связано с возможными разногласиями между лидерами политических сил.

Остальные партии также не вели в четверг официальных переговоров, но неформальные переговоры ведутся.