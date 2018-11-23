﻿ Вейониса не устраивает медлительность нового Сейма, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис не удовлетворен медлительностью 13-го Сейма, потому что в будущем это может привести к невозможности принимать решения по важным для Латвии вопросам, пишет nra.lv.

В передаче LNT "900 секунд" Вейонис заявил, что многие избранные в 13-й Сейм депутаты не имеют политического опыта, но им нужно быстро осваивать навыки работы в парламенте.

"Я считаю, что, если мы выбрали парламентариев, нам нужно требовать, чтобы наши представители быстрее осваивали знания, необходимые в парламенте, и могли полноценно работать. В противном случае мы будем хромать, что пойдет во зло государству и задержит его развитие", - сказал Вейонис.

Оценивая публичное возмущение общества относительно руководителей некоторых парламентских комиссий, президент сказал, что это запоздалые опасения. Об этом нужно было думать до того, как выбирать конкретных людей.