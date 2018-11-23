﻿ KPV LV и "Для развития/За!" просят совместной встречи с Вейонисом, Mixnews.lv

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Партия KPV LV и объединение партий "Для развития/За!" просят совместной аудиенции у президента Латвии Раймонда Вейониса в понедельник, 26 ноября.

Как сообщил сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш, высказывания Вейониса в СМИ о порядке выдвижения премьера могут быть неправильно поняты в обществе и создать у жителей неправильное представление об отсутствии активности на переговорах о формировании правительства. Это утверждение необоснованно и напрямую касается кандидатов в премьеры от KPV LV Алдиса Гобземса и от "Для развития/За!" Артиса Пабрикса.

Партии просят приема у президента, чтобы выяснить его мнение о ходе формирования правительства, пояснил Кайминьш.

Сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс сказал, что у обеих партий состоялись консультации и очень хороший разговор, в ходе которого было решено сообща просить встречи с президентом, чтобы обсудить вопрос о том, чего он ожидает от партий. "Для развития/За!" хочет также понять позицию президента в отношении выдвинутых обеими партиями кандидатов в премьеры.

Комментируя высказывания Вейониса, Гобземс сказал, что по Конституции, назвать кандидата в премьеры должен президент Латвии, а не партии. Президент "должен набраться смелости" и пригласить сформировать правительство лучшего потенциального кандидата, подчеркнул он.

До тех пор, пока это не сделано, нет юридического основания начинать собирать голоса в поддержку еще не выдвинутого претендента, поэтому пока поддержка в Сейме ни одному из кандидатов не обеспечена, считает Гобземс. Поэтому нет основания делать вывод о том, что кандидату KPV LV не обеспечена поддержка большинства депутатов Сейма, так как партия еще не начала работу над обеспечением необходимого большинства голосов, подчеркнул он. KPV LV также считает себя единственной партией, которая сможет собрать большинство голосов в поддержку своего кандидата.

Пабрикс сказал журналистам, что более подробно изложит свое мнение о процессе формирования правительства завтра, 24 ноября, на съезде партии "Для развития Латвии". Он добавил также, что ждет предстоящей в понедельник встречи с президентом Вейонисом.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня в передаче телеканала LNT "900 секунд" заявил, что если партии в переговорах о формировании правительства до понедельника, 26 ноября, не сумеют договориться о кандидате в премьер-министры, которого поддержит парламентской большинство, второй возможности им дано не будет.

Президент не скрывал, что у него есть план "В", но не обозначил, в чем именно он состоит, отметив лишь, что партиям план может не понравиться. План "В" ни в коей мере не связан с роспуском Сейма, сказал Вейонис.

"Я дал срок до понедельника. В известной мере можно сказать, что 26 ноября - критическая дата. Если партии до тех пор не сумеют договориться, тогда им такое право больше не будет дано", - заявил глава государства.

Фото: President.lv