﻿ Кто больше: страны Балтии хотят выделять на оборону свыше 2% от ВВП, Mixnews.lv

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Министры обороны стран Балтии сегодня договорились о цели увеличить оборонный бюджет до уровня свыше 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщили в Министерстве обороны.

Как пишет la.lv, министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и министр обороны Эстонии Юри Луйк во время встречи в Вильнюсе подписали совместное коммюнике, в котором выражается решимость продолжать наращивание оборонного бюджета стран Балтии до уровня свыше 2% от ВВП.

Также министры договорились продолжать выполнение решений Брюссельского саммита НАТО, в том числе развивать боеготовность и повышать способность реагирования вооруженных сил во всех странах альянса.

"В коммюнике подчеркивается вклад боевых групп в рамках расширенного присутствия НАТО в региональную безопасность, а также положительно оценивается сотрудничество Латвии, Эстонии и Дании по созданию штаба многонациональной дивизии "Север" на Адажской базе. В документе подчеркивается значение миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и роль стратегических отношений с США в повышении обороноспособности балтийских стран", - заявили в министерстве.

Подписанное сегодня коммюнике предусматривает также развитие сотрудничества между странами Балтии и Польшей в области стратегической коммуникации и усиление кибербезопасности стран Балтии.

В совместном документе министры выразили поддержку усилиям Украины и Грузии по евроатлантической интеграции и реализации программы Восточного партнерства.

23 и 24 ноября в Вильнюсе проходит встреча министров обороны стран Балтии, на которой обсуждаются актуальные вопросы обороны и безопасности в регионе.