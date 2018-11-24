﻿ Вейонис в гостях у Порошенко: мы ждем вас в ЕС и НАТО, Mixnews.lv

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Блокада Азовского моря - еще одно доказательство последовательной деструктивной региональной политики России, которая продолжает агрессию на Донбассе и ничего не делает для деэскалации конфликта, заявил Президент Латвии Раймонд Вейонис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве

"Латвия решительно осуждает российскую агрессию на Донбассе. К сожалению, Москва не предпринимает никаких шагов по деэскалации. Блокада Азовского моря - еще одно доказательство российской последовательной деструктивной региональной политики", - сказал Вейонис.

Он добавил, что Латвия решительно поддерживает позицию Европейского союза относительно непризнания незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, и заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции, наложенные на Россию, должны продолжаться до полного выполнения минских договоренностей", - отметил президент Латвии.

Латвия поддерживает и будет поддерживать Украину на пути к Европейскому союзу и НАТО и реформы, которые осуществляет для этого правительство Украины, заявил президент.

"Латвия поддерживает и будет поддерживать Украину на пути к Европейскому союзу и НАТО. Мы ждем вас, но вам придется провести еще много реформ", - сказал Вейонис.

Он добавил, что, по его мнению, соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовом режиме является очень мощным инструментом продвижения и углубления не только двусторонних отношений между Украиной и Латвией, но и с другими странами Украины в Европе.

"Латвия полностью поддерживает ваше правительство и парламент на пути реформирования страны, поскольку, я считаю, что эти реформы важны не только для политиков, а для украинского народа", - сказал Вейонис.

Он отметил, что Украина и Латвия имеют прекрасные двусторонние отношения, ведут очень конструктивный политический диалог и сотрудничают во многих сферах.

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня в рамках визита на Украину встретился с президентом этой страны Петром Порошенко и принял участие в форуме памяти жертв Голодомора "Украина помнит".

Также президент сегодня возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату и памятнику героям Небесной сотни в память жертв событий на Майдане.

В рамках визита у Вейониса были предусмотрены встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, представителями крымских татар и посещение восточной Украины.