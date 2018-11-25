﻿ Президент: Украина служит для нас примером достижения своей цели, Mixnews.lv

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Украина является для мира примером достижения стратегических целей и храброй борьбы против силы, которая кажется больше и масштабнее, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Глава Латвии находится на Украине с рабочим визитом и 24 ноября Вейонис принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг.

"Мы понимаем вашу боль. И мы здесь, чтобы быть вместе с друзьями. Мы были и будем адвокатом Украины на международном уровне и поддерживаем ваше стремление стать частью ЕС и НАТО. Вместе мы будем сильнее и сможем противостоять вызовам современности. Украина служит для нас хорошим примером достижения своей цели. Вы в такой тяжелой ситуации - аннексия Россией Крыма, присутствие российских войск на украинской территории, невыполнение Россией договоренностей (по достижению мира). И мы видим, насколько храбро вы боретесь с силой, которая кажется больше. Вы показали, как много можно сделать, если целенаправленно работать", - указал президент Латвии.

В свою очередь Гройсман отметил, что Латвия всегда была верным другом Украины и всегда придерживалась политики осуждения аннексии Крыма, нарушения суверенитета и территориальной целостности государства. И здесь отдельного внимания, как отметил Гройсман, заслуживает план президента Вейониса посетить Донбасс и убедиться, что происходит на линии соприкосновения.

Гройсман рассказал президенту Латвии об экономических достижениях Украины, ходе реформ и планах на следующий год. Стороны также отметили позитивные тенденции в экономическом сотрудничестве двух стран. Так, за 9 месяцев этого года двусторонняя торговля выросла более чем на 40% - до 331 млн долларов, и по итогам года может составить около 0,5 млрд долларов. Растет сотрудничество в логистике - с сентября начато движение поезда "Четырех столиц", который объединяет Киев и Ригу через Минск и Вильнюс.

"Мы рассчитываем на оживление секторального сотрудничества, прежде всего в аграрной и транспортной сфере, в сфере инноваций", - добавил Гройсман.

1-2 марта этого года премьер-министр Украины находился с визитом в Латвии, где провел переговоры с президентом. Делегации двух стран договорились усиливать политический диалог и наращивать экономическое сотрудничество в контексте взаимного товарооборота, а также реализации совместных проектов на рынках третьих стран.

Фото: flickr.com