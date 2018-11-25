﻿ Лидеры 27 стран Евросоюза одобрили соглашение по Brexit, Mixnews.lv

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Лидеры 27 стран, остающихся в Евросоюзе после выхода Великобритании, одобрили проект соглашения об условиях Brexit, сообщил в Twitter председатель Совета ЕС Дональд Туск.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 ноября 2018 г.

На решение этого вопроса у них ушло меньше часа. В своих комментариях перед специальным саммитом в Брюсселе лидеры стран ЕС говорили, что это наилучшая из возможных сделок и что альтернативы ей нет.

Последнее возможное препятствие исчезло после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес получил заверения от правительства Великобритании по поводу Гибралтара и отказался от своей угрозы бойкотировать саммит.

В Великобритании соглашение вызывает гораздо больше возражений, оно не нравится большинству как сторонников, так и противников Brexit, и неочевидно, соберется ли большинство голосов в его поддержку в британском парламенте. Голосование там намечено на начало декабря.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, подвергшаяся ожесточенной критике со всех сторон, выступила с открытым письмом к нации с просьбой поддержать соглашение по Brexit, которая, по ее словам, откроет новую страницу в жизни страны.

"Это будет сделка, отвечающая нашим национальным интересам, которая работает для всей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали ли вы за то, чтобы выйти [из ЕС], или остаться", - говорится в письме.

В то же время бывший министр иностранных дел Британии и активный критик предлагаемой сделки с Евросоюзом Борис Джонсон заявил, что в случае заключения сделки Британия превратится в государство-сателлит.

По словам Джонсона, Британия совершит огромную ошибку, если пойдет на нее.

Испанская угроза

В пятницу на пресс-конференции в Гаване испанский премьер заявил, что саммит ЕС может не состояться, если Мадрид не получит гарантий того, что с Испанией будут вестись прямые консультации по вопросам, связанным с Гибралтаром.

После угроз Санчеса сорвать саммит европейские лидеры сумели добиться компромисса с испанским премьером, который позже заявил, что, поскольку остальные страны - члены Евросоюза и Великобритания - согласились с условиями, выдвинутыми Испанией, он готов поддержать план "брексита".

В своем письме к членам Туск рекомендовал одобрить сделку в воскресенье.

"Ни у кого нет причин испытывать радость, но, по крайней мере, мы видим, что в этот критический момент 27 членов Евросоюза сдали экзамен на солидарность и единство", - написал он.

Выход Великобритании из состава ЕС, за который на референдуме проголосовало 51,9% граждан страны, запланирован на 29 марта 2019 года. Условия выхода обсуждаются Британией и Евросоюзом с июня 2016 года.

Лидерам стран ЕС в воскресенье предстояло одобрить, либо отвергнуть, два ключевых документа:

Политическую декларацию, в которой говорится об основных параметрах возможных будущих отношений между Великобританией и ЕС после "брексита".

Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС. Это документ на 585 страниц, носящий обязательный для исполнения характер и устанавливающий условия выхода Британии из ЕС. Среди прочего, он обязывает Лондон заплатить Брюсселю 39 млрд фунтов в счет ранее принятых обязательств перед европейским бюджетом, разъясняет права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британских граждан в странах ЕС и предусматривает механизм, при котором граница между Северной Ирландией и Ирландской Республикой останется полностью открытой.

Официального голосования по этим документам на саммите не будет, так как ЕС предпочитает достичь консенсуса.

Что дальше?

Перед Мэй будет стоять непростая задача: убедить проголосовать за проект соглашения парламент Британии.

Против этого проекта выступают все оппозиционные партии, а также десятки членов парламента от правящей Консервативной партии, у которой и без того нет абсолютного большинства (315 депутатов из 650).

В четверг, 22 ноября, Евросоюз и Великобритания согласовали проект декларации о будущих отношениях.

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по Brexit Доминик Рааб.

Источник: BBC News