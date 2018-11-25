﻿ Кучинскис пропустил саммит по Brexit: за Латвию голосовала Эстония, Mixnews.lv

Политика |

Премьер-министр Марис Кучинскис в воскресенье, 25 ноября, не участвует в заседании Евросовета, на котором лидеры стран ЕС голосовали по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс, Кучинскис не поехал в Брюссель по личным причинам.

Вайварс пояснил, что в таких случаях согласно нормативным актам ЕС страны делегируют свой голос другому государству, поэтому вместо Латвии голосовала Эстония.

Кучинскис обсудил с премьером Эстонии Юри Ратасом позицию Латвии по Brexit и поручил ему проголосовать от имени Латвии.

Ранее на этой неделе Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил подготовленную Министерством иностранных дел позицию Латвии по договору о Brexit.

После заседания министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что правительство одобрило и договор по Brexit, и проект политической декларации о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

"В обоих документах достигнут максимум, который возможен в этой ситуации. В документах учтены все наши интересы, в том числе о статусе проживающих в Великобритании латвийцев, экономических отношениях и т. д. Что касается будущих отношений, то наш главный интерес состоит в том, чтобы ЕС и Великобритания были максимально близкими партнерами в политической, экономической и оборонной сферах", - указал глава МИД.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja