﻿ Президент Латвии посетил Донбасс, Mixnews.lv

Президент Латвии посетил Донбасс (34)
Президент Латвии Раймонд Вейонис посетил район проведения операции Объединенных сил (ООС) Украины на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"Зарубежный гость имел возможность своими глазами убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении штаба.
Valsts prezidents @Vejonis šodien apmeklēja Mariinkas pilsētu Doņeckas apgabalā oficiālās vizītes Ukrainā laikā. Vairāk par Austrumukrainas apmeklējumu: https://t.co/0SXuJlMvWZ— Valsts prezidents (@Rigas_pils) 25 ноября 2018 г.
FOTO: https://t.co/c4mCLPGcKt pic.twitter.com/YfTWFvXtYg
Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.
Вейонис провел встречу с начальником штаба - первым заместителем командующего Объединенными силами генерал-майором Валерием Залужным и обсудил с ним ситуацию с безопасностью в регионе.
В частности, начальник штаба подчеркнул, что, несмотря на минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.
Как сообщалось ранее, Вейонис прибыл на Украину с двухдневным визитом. Вчера, 24 ноября, он провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, а также принял участие в чествовании памяти жертв Голодомора.
Фото: facebook.com/pressjfo.news/