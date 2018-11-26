﻿ Попытка номер... Президент снова встречается с избранными в Сейм партиями, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис сегодня проведет встречи с представителями всех парламентских партий.

На 8 часов запланирована встреча с партией "Согласие", на 8:25 - с объединением "Новое Единство", 8:50 - с Союзом "зеленых" и крестьян. В 9:15 Вейонис примет представителей Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, в 9:40 - политиков Новой консервативной партии, а в 10:05 состоится совместная встреча с KPV LV и "Для развития/За!".

Ранее президент заявил, что в случае, если партии до понедельника не сумеют договориться о кандидате в премьер-министры, которого поддержит парламентское большинство, второй возможности им дано не будет.

Президент не скрывал, что у него есть план "В", но не сообщил, в чем именно он заключается, отметив лишь, что партиям план может не понравиться. План "В" ни в коей мере не связан с роспуском Сейма, заверил Вейонис.

"Я дал срок до понедельника. В известной мере можно сказать, что 26 ноября - критическая дата. Если партии не сумеют договориться, такое право им больше дано не будет", - заявил глава государства.

Фото: president.lv