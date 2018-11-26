﻿ Газета: премьером Латвии может стать Эдгар Ринкевич, Mixnews.lv

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Одной из кандидатур на пост премьер-министра в том случае, если избранные в парламент партии не смогут договориться между собой о сотрудничестве до 26 ноября, может стать Эдгар Ринкевич. Об этом свидетельствует неофициальная информация газеты “Сегодня”, сообщает издание.

Газета сообщает также, что наряду с кандидатурой Ринкевича, президент рассматривает еще три кандидатуры – Юриса Пуце и Даниэля Павлютса (“Для развития/За!”) и Роберта Зиле (национальный блок). Однако фаворитом президента, по версии газеты, является Ринкевич.

Ринкевич, по сравнению с другими возможными кандидатами главы государства, является компромиссной фигурой и “не будет вызывать возражений у союзников”, считает издание.

“Понятно, что у главы МИДа нет никаких проблем с допуском к гостайне. Да, президент прав в том, что план Б может политикам не понравиться? Хотя бы потому, что назначая Ринкевича, глава государства как бы реанимирует “Новое Единство”, которое с трудом переползло через пятипроцентный барьер и имеет в новом парламенте всего 8 мандатов. Но, с другой стороны, даже новые политические силы понимают, что, зарубив кандидатуру Ринкевича, они рискуют получить еще менее подходящего (еще менее удобного) номинанта", - пишет "Сегодня".

Напомним, что сегодня утром президент провел встречи с представителями всех партий, избранных в 13 Сейм.