﻿ Президент доверил формирование правительства Гобземсу, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.

Президент поручил Гобземсу в течение двух недель сформировать правительство и заручиться поддержкой большинства депутатов. Если этого не произойдет в установленные сроки, то кандидатура Гобземса будет отозвана.

В свою очередь Гобземс после встречи с президентом отметил, что правительство намерен формировать сознательно, чтобы народ и государство сделать единым целым, чтобы "государство повернулось лицом к людям, а люди – лицом к государству".

Политик пообещал, что всю оставшуюся жизнь он будет делать все возможное, чтобы народ Латвии жил в достатке, согласии, а страна только процветала.

На выборах парламента партия KPV LV набрала 14,25% голосов избирателей и получила в Сейме 13-го созыва 16 депутатских мест.

Между тем, проверка благонадежности Гобземса, необходимая для предоставления ему доступа к гостайне, должна быть проведена в течение трех месяцев, однако Бюро по защите Сатверсме (БЗС) имеет право продлить ее еще на три месяца. Таким образом, процесс может затянуться на полгода, рассказал Neatkarīgā rīta avīze директор БЗС Янис Майзитис.

Алдис Гобземс еще ни разу не работал на таких высоких должностях и не получал доступ, поэтому ему нужна дополнительная проверка. Президент об этой ситуации был проинформирован.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймонд Вейонис отозвал кандидатуру Яниса Борданса на пост премьера, потому что ему не удалось сформировать правительство.