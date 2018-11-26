﻿ Латвийский евродепутат: Британия платит за выход из ЕС слишком мало, Mixnews.lv

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Великобритания заплатит слишком мало при выходе из состава ЕС, один перенос учреждений из Соединенного Королевства в Европу обойдется ЕС в огромную сумму, заявила в эфире LTV евродепутат от Латвии Инесе Вайдере.

Выход Великобритании из ЕС она назвала "трагедией", с которой уже ничего нельзя поделать. Однако пускать на самотек процесс выхода, несмотря на сложные переговоры по условиям Brexit, нельзя, Лондон должен выполнить свои международные обязательства, подчеркнула Вайдере.

"Мы не можем им сказать: а, идите как хотите – у Великобритании есть свои международные соглашения", - сказала она, пояснив, что речь идет примерно о 44 миллиардах, которые "им придется заплатить".

"Они все же обещали, что заплатят. Они и так получили немало благ – и от свободного оборота товаров на рынке, и от свободного рынка труда. Этот "счет за развод", на мой взгляд, слишком мал для них", - заявила латвийский евродепутат Вайдере.

По ее словам, один только перенос учреждений из Великобритании в ЕС обойдется в огромные суммы.

Саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании 25 ноября проект договора об условиях отделения Великобритании от ЕС, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной.

Источник: rus.lsm.lv

Фото: pixabay.com