﻿ Латвийский евродепутат: Британия платит за выход из ЕС слишком мало, Mixnews.lv

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Латвийский евродепутат: Британия платит за выход из ЕС слишком мало (7)

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Политика | 26 ноября 2018 года, 13:02

Великобритания заплатит слишком мало при выходе из состава ЕС, один перенос учреждений из Соединенного Королевства в Европу обойдется ЕС в огромную сумму, заявила в эфире LTV евродепутат от Латвии Инесе Вайдере.

Выход Великобритании из ЕС она назвала "трагедией", с которой уже ничего нельзя поделать. Однако пускать на самотек процесс выхода, несмотря на сложные переговоры по условиям Brexit, нельзя, Лондон должен выполнить свои международные обязательства, подчеркнула Вайдере.

"Мы не можем им сказать: а, идите как хотите – у Великобритании есть свои международные соглашения", - сказала она, пояснив, что речь идет примерно о 44 миллиардах, которые "им придется заплатить".

"Они все же обещали, что заплатят. Они и так получили немало благ – и от свободного оборота товаров на рынке, и от свободного рынка труда. Этот "счет за развод", на мой взгляд, слишком мал для них", - заявила латвийский евродепутат Вайдере.

По ее словам, один только перенос учреждений из Великобритании в ЕС обойдется в огромные суммы.

Саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании 25 ноября проект договора об условиях отделения Великобритании от ЕС, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной.

Источник: rus.lsm.lv

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Alex48 минут назад
А вспомните как Латвия вышла из СССР......там вообще никто ничего не считал. все просто подарили....а тут давайте считать! Вот халявщики.Сами живёте на чужие деньги тогда хоть помолчите.
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ёжик1 час назад
какое твоё собачье дело, там без вас решат. это ваша шобла считает миллиарды якобы вам положено за прекрасную, безбедную жизнь в Советском Союзе, с вас надо получить деньги за бесплатную медицину. образование и т.д.
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Адельфина48 минут назад
Много ли, мало ли, - Латвия-то не получит ничего.
Ты-то чего мяргаешь, Инесска? Сколько дают, столько и радуйся. А кошке мало - в морду тычут.
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