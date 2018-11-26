﻿ "Для развития/За!" не обещает поддержки Гобземсу, Mixnews.lv

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"Для развития/За!" еще обсудит вопрос о переговорах с выдвинутым на должность премьер-министра Алдисом Гобземсом (KPV LV), поэтому пока не обещает своей поддержки кандидату.

Представитель "Для развития/За!" Артис Пабрикс, который ранее был одним из двух кандидатов, заявил, что поздравляет Гобземса с выдвижением.

"Не знаю, как долго мы можем себе позволить формировать правительство, и с одной стороны очень надеюсь, что Гобземсу это удастся", - сказал Пабрикс.

В то же время он отметил, что до того, как был назван кандидат, от президента Раймонда Вейониса Пабрикс не получил ясного ответа на вопрос, остаются ли и у него шансы быть выдвинутым на должность премьер-министра.

По словам Пабрикса, президент сделал очень серьезный выбор. На вопрос, объяснил ли глава государства свой выбор, Пабрикс ответил, что президент не представил конкретных аргументов, но, возможно, это связано с его напряженным рабочим графиком.

Пабрикс добавил, что он, как и Гобземс, поддерживает широкую коалицию из шести партий.

Между тем, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) открыт для переговоров кандидатом в премьеры Алдисом Гобземсом ("KPV LV"), чтобы обсудить конкретные предстоящие новому правительству задачи, сообщил апредседатель правления СЗК Арманд Краузе.

На вопрос, ждет ли СЗК от Гобземса приглашения на переговоры о формировании правительства, он ответил утвердительно.

Фото: flickr.com/photos/saeima