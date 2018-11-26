﻿ Иесалниекс призывает бойкотировать российские товары (+ОПРОС), Mixnews.lv

Иесалниекс призывает бойкотировать российские товары (+ОПРОС) (31)

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Политика | 26 ноября 2018 года, 16:36

Россия не заслужила денег латвийских жителей, считает член Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс. После обострения конфликта между Украиной и Россией в Керченском проливе, на своей странице в соцсети Twitter Иесалникес перепостил свой призыв бойкотировать товары российского производства.

"Россия не заслуживает ни цента из наших кошельков", - написал он.

Как сообщалось, в Керченском проливе в воскресенье произошел инцидент между Россией и Украиной. Украина обвиняет Россию в том, что российский пограничный корабль атаковал буксир военно-морских сил Украины, который в сопровождении двух бронированных катеров направлялся из Одессы в порт Мариуполя на Азовском море через Керченский пролив. Российский пограничный корабль открыл огонь, ранив несколько украинских моряков.

Россия со своей стороны заявляет, что украинские корабли незаконно вошли в ее территориальные воды и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования остановиться, поэтому пограничникам пришлось открыть огонь.

Комментарии 31
Лёлик36 минут назад
Так откажись от российского газа и топлива , сиди в холоде и ходи пешком , дебил , мать твою...
5
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Саня35 минут назад
Иесалниекс тебе в рот писалниекс
8
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ха ха ха19 минут назад
Более 70% перевалки грузов,это РФ. Если это исключить, то ты без штанов останешься.
Причем и штаны ,давно в Латвии не шьют.Легкая промышленность не существует более.
По факту ты ниший, у тебя ничего своего нет.И живешь ты на чужой земнле.Она давно принадлежит Швеции.

ха ха ха
4
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