﻿ Иесалниекс призывает бойкотировать российские товары (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Россия не заслужила денег латвийских жителей, считает член Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс. После обострения конфликта между Украиной и Россией в Керченском проливе, на своей странице в соцсети Twitter Иесалникес перепостил свой призыв бойкотировать товары российского производства.

"Россия не заслуживает ни цента из наших кошельков", - написал он.

Krievija nav pelnījusi ne centa no mūsu maciņiem! https://t.co/I0c1hVeL53 — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 26 ноября 2018 г.

Как сообщалось, в Керченском проливе в воскресенье произошел инцидент между Россией и Украиной. Украина обвиняет Россию в том, что российский пограничный корабль атаковал буксир военно-морских сил Украины, который в сопровождении двух бронированных катеров направлялся из Одессы в порт Мариуполя на Азовском море через Керченский пролив. Российский пограничный корабль открыл огонь, ранив несколько украинских моряков.

Россия со своей стороны заявляет, что украинские корабли незаконно вошли в ее территориальные воды и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования остановиться, поэтому пограничникам пришлось открыть огонь.