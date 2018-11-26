﻿ Кучинскис стал многодетным отцом, Mixnews.lv

Кучинскис стал многодетным отцом (6)
Политика | 26 ноября 2018 года, 18:42
В воскресенье, 25 ноября, в семье премьер-министра Мариса Кучинскиса и его жены Лайне родился сын, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.
Новорожденного назвали Екабом.
Рождение сына было причиной, почему Кучинскис в воскресенье не принимал участие в заседании Евросовета в Брюсселе, на котором было утверждено соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС.
Это третий ребенок в семье Кучинскисов.
Кучинский с супругой во время визиты папы Римского в Латвию
Но для меня они все - гусеницы.
Ну что? родилась еще одна личинка, - готовь налоги, Адельфинка!
От вора - ворёнок.
Вай нэ?
Я, возможно, резко выразилась в комменте ниже,но, пожив-понаблюдав, поняла, что гены - не картошка, не выбросишь в окошко. Ничего путного из этого парня не вырастет у таких родителей. Ей-ей, лучше б отдали в детский дом, - ТАМ ОН БЫСТРЕЙ ЧЕЛОВЕКОМ СТАНЕТ.
И да, у матери - жены Кучинскиса, - очень недобрые глаза. Они нашли друг друга.)))