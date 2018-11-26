﻿ Кучинскис стал многодетным отцом, Mixnews.lv

Кучинскис стал многодетным отцом (6)

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Политика | 26 ноября 2018 года, 18:42

В воскресенье, 25 ноября, в семье премьер-министра Мариса Кучинскиса и его жены Лайне родился сын, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Новорожденного назвали Екабом.

Рождение сына было причиной, почему Кучинскис в воскресенье не принимал участие в заседании Евросовета в Брюсселе, на котором было утверждено соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Это третий ребенок в семье Кучинскисов.

фото Кучинский с супругой во время визиты папы Римского в Латвию

Комментарии 6
Адельфина1 час назад
Был бы человек - поздравила бы.
Но для меня они все - гусеницы.
Ну что? родилась еще одна личинка, - готовь налоги, Адельфинка!
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От яблони - яблоко,1 час назад
От волка-волчонок.
От вора - ворёнок.
Вай нэ?
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Адельфина19 минут назад
Я вообще не понимаю, как они с такими грехами рожать не боятся, - ведь их же нЕнАвИдЯТ! - и как не боятся за самих детей? ведь известно, что грехи отцов падают на детей до седьмого колена.
Я, возможно, резко выразилась в комменте ниже,но, пожив-понаблюдав, поняла, что гены - не картошка, не выбросишь в окошко. Ничего путного из этого парня не вырастет у таких родителей. Ей-ей, лучше б отдали в детский дом, - ТАМ ОН БЫСТРЕЙ ЧЕЛОВЕКОМ СТАНЕТ.

И да, у матери - жены Кучинскиса, - очень недобрые глаза. Они нашли друг друга.)))
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