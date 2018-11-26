﻿ Кучинскис стал многодетным отцом, Mixnews.lv

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В воскресенье, 25 ноября, в семье премьер-министра Мариса Кучинскиса и его жены Лайне родился сын, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Новорожденного назвали Екабом.

Рождение сына было причиной, почему Кучинскис в воскресенье не принимал участие в заседании Евросовета в Брюсселе, на котором было утверждено соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Это третий ребенок в семье Кучинскисов.

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