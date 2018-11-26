﻿ Партии не спешат выражать поддержку Гобземсу, Mixnews.lv

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Политические партии пока не спешат обещать поддержку правительству Алдиса Гобземса (KPV LV), пишет nra.lv.

Гобземс намерен привлечь к переговорам все правоцентристские партии - KPV LV, Новую консервативную партию, "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

В неофициальных беседах партии выражают удивление решением президента Раймонда Вейониса выдвинуть Гобземса кандидатом в премьер-министры, но не исключают и того, что ему удастся сформировать правительство, если будут развеяны сомнения в допуске к государственной тайне.

Сам Гобземс после выдвижения заявил, что хочет услышать аргументы Бюро по защите Сатверсме относительно того, почему для рассмотрения его допуска к гостайне требуется так много времени. Гобземс выразил уверенность, что допуск у него будет.

Фото: president.lv