﻿ Партии не спешат выражать поддержку Гобземсу, Mixnews.lv

Партии не спешат выражать поддержку Гобземсу (8)
Политические партии пока не спешат обещать поддержку правительству Алдиса Гобземса (KPV LV), пишет nra.lv.
Гобземс намерен привлечь к переговорам все правоцентристские партии - KPV LV, Новую консервативную партию, "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".
В неофициальных беседах партии выражают удивление решением президента Раймонда Вейониса выдвинуть Гобземса кандидатом в премьер-министры, но не исключают и того, что ему удастся сформировать правительство, если будут развеяны сомнения в допуске к государственной тайне.
Сам Гобземс после выдвижения заявил, что хочет услышать аргументы Бюро по защите Сатверсме относительно того, почему для рассмотрения его допуска к гостайне требуется так много времени. Гобземс выразил уверенность, что допуск у него будет.
Фото: president.lv