﻿ Вейонис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Mixnews.lv

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Вейонис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан (18)

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Политика | 27 ноября 2018 года, 12:01

Президент Латвии Раймонд Вейонис во вторник прибыл с ранее не объявленным визитом в Афганистан.

"Поддерживаем руководство Афганистана по обеспечению долгосрочной безопасности, стабильности, развития государства и региона", - сказано в сообщении президент а Латвии в Twitter.

Уже прошла встреча Вейониса с вице-президентом Афганистана Мухаммедом Сарваром, а в ближайшие дни глава государства встретится с латвийскими военнослужащими и руководителями операции НАТО Resolute Support.

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По данным канцелярии, во время встречи с вице-президентом Афганистана Вейонис выразил поддержку усилиям Кабула по обеспечению долгосрочной безопасности, стабильности, развития и заключению мира с экстремистским движением "Талибан".

Президент Латвии отметил необходимость поддержки международного сообщества в стабилизации ситуации в Афганистане.

Визит Вейониса продлится до 29 ноября.

Латвия участвует в международной обучающей операции НАТО в Афганистане Resolute Support, а также финансово поддерживает вооруженные силы этой страны, напомнили в канцелярии президента.

Напомним, в минувшие выходные Вейонис находился с визитом на Украине, где встретился с Петром порошенко, а также посетил Донбасс.

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Фото: президентская канцелярия

Комментарии 18
АЛ21 час назад
С этим придурком даже президент Афгана встречаться не пожелал, виц ему за глаза хватило... Чего он там забыл вообще?
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Алекс1 час назад
Ну-ну,чего это его понесло по ,,кочкам,,в последнее время,когда до этого сидел безвылазно ?
Рванул на Украину перед провокацией Порошенко,теп4рь в Афгане.
Оружием ,что ли,торгует?Чего это Вейониса занесло в Афганистан,если он туда даже не собирался?
Ой не прост бывший министр обороны,который и сейчас курирует качка с невысоким айкью.
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111 час назад
оставьте его у себя в Афганистане, никто и не заметит.
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