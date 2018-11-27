﻿ Вейонис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Mixnews.lv

Политика |

Президент Латвии Раймонд Вейонис во вторник прибыл с ранее не объявленным визитом в Афганистан.

"Поддерживаем руководство Афганистана по обеспечению долгосрочной безопасности, стабильности, развития государства и региона", - сказано в сообщении президент а Латвии в Twitter.

Atbalstām Afganistānas valdības centienus nodrošināt ilgtermiņa drošību, stabilitāti un attīstību valstī un reģionā, @Vejonis darba vizītes laikā Afganistānā pic.twitter.com/V5GzpSViPa — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 27 ноября 2018 г.

Уже прошла встреча Вейониса с вице-президентом Афганистана Мухаммедом Сарваром, а в ближайшие дни глава государства встретится с латвийскими военнослужащими и руководителями операции НАТО Resolute Support.

По данным канцелярии, во время встречи с вице-президентом Афганистана Вейонис выразил поддержку усилиям Кабула по обеспечению долгосрочной безопасности, стабильности, развития и заключению мира с экстремистским движением "Талибан".

Президент Латвии отметил необходимость поддержки международного сообщества в стабилизации ситуации в Афганистане.

Визит Вейониса продлится до 29 ноября.

Латвия участвует в международной обучающей операции НАТО в Афганистане Resolute Support, а также финансово поддерживает вооруженные силы этой страны, напомнили в канцелярии президента.

Напомним, в минувшие выходные Вейонис находился с визитом на Украине, где встретился с Петром порошенко, а также посетил Донбасс.

Фото: президентская канцелярия