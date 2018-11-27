﻿ Вейонис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Mixnews.lv

Вейонис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан (18)
Президент Латвии Раймонд Вейонис во вторник прибыл с ранее не объявленным визитом в Афганистан.
"Поддерживаем руководство Афганистана по обеспечению долгосрочной безопасности, стабильности, развития государства и региона", - сказано в сообщении президент а Латвии в Twitter.
Atbalstām Afganistānas valdības centienus nodrošināt ilgtermiņa drošību, stabilitāti un attīstību valstī un reģionā, @Vejonis darba vizītes laikā Afganistānā pic.twitter.com/V5GzpSViPa— Valsts prezidents (@Rigas_pils) 27 ноября 2018 г.
Уже прошла встреча Вейониса с вице-президентом Афганистана Мухаммедом Сарваром, а в ближайшие дни глава государства встретится с латвийскими военнослужащими и руководителями операции НАТО Resolute Support.
По данным канцелярии, во время встречи с вице-президентом Афганистана Вейонис выразил поддержку усилиям Кабула по обеспечению долгосрочной безопасности, стабильности, развития и заключению мира с экстремистским движением "Талибан".
Президент Латвии отметил необходимость поддержки международного сообщества в стабилизации ситуации в Афганистане.
Визит Вейониса продлится до 29 ноября.
Латвия участвует в международной обучающей операции НАТО в Афганистане Resolute Support, а также финансово поддерживает вооруженные силы этой страны, напомнили в канцелярии президента.
Напомним, в минувшие выходные Вейонис находился с визитом на Украине, где встретился с Петром порошенко, а также посетил Донбасс.
Фото: президентская канцелярия
Рванул на Украину перед провокацией Порошенко,теп4рь в Афгане.
Оружием ,что ли,торгует?Чего это Вейониса занесло в Афганистан,если он туда даже не собирался?
Ой не прост бывший министр обороны,который и сейчас курирует качка с невысоким айкью.