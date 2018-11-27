﻿ Гобземс хочет сформировать правительство за 10 встреч (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Участвующие в переговорах о формировании правительства партии сегодня обсудили организационные вопросы, а в целом у них запланировано 10 встреч, сообщил журналистам кандидат на пост премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV).

Сегодня на приглашение KPV LV встретиться отозвались все пять участвующих в переговорах партий: Новая консервативная партия (НКП), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), национальное объединение VL/TB/LNNK и "Новое Единство".

После переговоров партий Гобземс сказал журналистам, что, политики договорились о плане работы и запланировали около 10 встреч. Пока они планируются раз в день, но в процессе переговоров могут проводиться и несколько встреч в день.

Переговоры планируется продолжить завтра, 28 ноября, в 16.00.

"Наша цель - не сбросить все в один котел, а пройти процесс переговоров постепенно", - пояснил Гобземс.

Вторая и третья встречи будут посвящены принципам сотрудничества правящих партий, решения разногласий, внутренней и внешней коммуникации.

На четвертой встрече планируется обсудить список реформ и график времени их проведения, на пятой - список реформ правительства и график их введения.

Шестую встречу планируется посвятить обсуждению оценки фискального влияния реформ и определению преамбулы правительственной декларации.

Во время седьмой встречи Гобземс ознакомит участников переговоров со своим планом распределения ответственности за министерства. На восьмой встрече планируется предложить повторное распределение министерств, на девятой - ознакомить партии с окончательным распределением министерств и кандидатами на министерские посты.

Десятая встреча запланирована для заключения соглашения по окончательной редакции декларации правительства и ее подписания.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис решил доверить формирование нового правительства Гобземсу.