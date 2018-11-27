﻿ Шадурскис променял должность министра на кресло в Европарламенте, Mixnews.lv

Шадурскис променял должность министра на кресло в Европарламенте (9)

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Политика | 27 ноября 2018 года, 17:28

Карлис Шадурскис ("Единство") покинет должность министра образования и науки и перейдет на работу в Европарламент, пишет nra.lv.

Как сообщили в Кабинете министров, сегодня Шадурскис в последний раз участвовал в заседании правительства в нынешнем составе и уже завтра отправится в Брюссель и займет должность депутата Европарламента.

Депутатский мандат полагается Шадурскису после избрания в Сейм евродепутата Артиса Пабрикса, избранного в Европарламент от партии "Единство".

Следующий за Пабриксом кандидат на должность европарламентария от "Единства" Ояр Эрик Калниньш отказался от мандата евродепутата, так как был избран в Сейм 13-го созыва.

Комментарии 9
Васся 22 минуты назад
Чтоб ты себе там геморрой заработал и вся гигантская зарплата европарламентария на лечение уходила. А лечить могли только в Китае, и переводчика тебе, сука не предоставили, а сказали "лечись, падла, на китайском!"
Как они мрази классно устраиваются в жизни!
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Крыса31 минуту назад
Бухать теперь будит в другом месте :((
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нина23 минуты назад
да с него как с козла молока,заработал за свою сеймовскую деятельность одни проклятия,долго ему ещё икаться будет,тяжело ему будет жить с этим !!!
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