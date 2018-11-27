﻿ Шадурскис променял должность министра на кресло в Европарламенте, Mixnews.lv

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Карлис Шадурскис ("Единство") покинет должность министра образования и науки и перейдет на работу в Европарламент, пишет nra.lv.

Как сообщили в Кабинете министров, сегодня Шадурскис в последний раз участвовал в заседании правительства в нынешнем составе и уже завтра отправится в Брюссель и займет должность депутата Европарламента.

Депутатский мандат полагается Шадурскису после избрания в Сейм евродепутата Артиса Пабрикса, избранного в Европарламент от партии "Единство".

Следующий за Пабриксом кандидат на должность европарламентария от "Единства" Ояр Эрик Калниньш отказался от мандата евродепутата, так как был избран в Сейм 13-го созыва.